Ozon Tedavisi: Ağrı ve İltihap İçin Umut Verici Yöntem - Son Dakika
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Sağlık

Ozon Tedavisi: Ağrı ve İltihap İçin Umut Verici Yöntem

Dr. Demiroğlu, ozon tedavisinin uygun hastalarda faydalı olabileceğini belirtti.

15.10.2024 16:54
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Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, ozon tedavisinin uygun hastada ve uygun dozda uygulandığında faydalı sonuçlar verebileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda, alternatif tıp alanında öne çıkan ozon tedavisi, dünya çapında pek çok sağlık uzmanın ve hastanın ilgisini çekiyor. Ozon gazının tıbbi amaçlarla kullanımı, özellikle ağrı yönetimi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve çeşitli hastalıkların tedavisinde umut verici sonuçlar ortaya koyuyor.

Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir molekül ve doğal olarak atmosferde buluyor. Güçlü bir oksidan olan ozon, vücutta oksijen metabolizmasını artırma yeteneğine sahip. Ozon tedavisinin vücut üzerinde sağladığı etkiler ise hücresel yenilenme, inflamasyonla mücadele ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi süreçlerle ilişkili. Yapılan araştırmalar, ozonun serbest radikalleri nötralize etme yeteneği sayesinde hücresel hasarı azaltabileceğini gösteriyor.

Ozon tedavisi hastalarda farklı yöntemlerle uygulanıyor. En yaygın yöntemlerden ikisi ise hastadan belirli bir miktar kan alınıp uygun dozda ozon ile karıştırılıp hastaya tekrar verilen ve haftada 1 veya 2 kez uygulanan "Major Ozon Uygulaması" ve ozon gazının direkt vücudun hasarlı bölgesine uygulandığı "Lokal Ozon Uygulaması" olarak biliniyor.

Ağrılı durumlarda etkili bir alternatif tedavi

Ozon tedavisinin birçok potansiyel faydası bulunuyor. Tedavi, ağrı yönetiminde fibromiyalji, bel ve boyun ağrıları, osteoartrit gibi kronik ağrılı durumlarda etkili bir alternatif tedavi yöntemi olarak değerlendiriliyor.

Bağışıklık sistemi güçlendirmesinde ise ozon tedavisi ile, bağışıklık sisteminin daha aktif çalışmasına yardımcı olarak, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etme yeteneğini artırabiliyor. İltihapla mücadele de ise ozonun anti-inflamatuar özellikleri, romatizmal hastalıklar gibi iltihaplı durumların tedavisinde umut verici sonuçlar doğurabiliyor.

Dolaşım problemlerinin tedavisinde ise ozon tedavisi, kan akışını iyileştirme potansiyeli sayesinde dolaşım sorunlarının iyileştirilmesinde fayda sağlayabiliyor. Uzmanlar, tedavi sürecinin kişiye özel olarak planlanması gerektiğini ve ozonun her hastada aynı etkiyi göstermeyebileceğini vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, ozon tedavisinin, vücudun iyileşme süreçlerini destekleyen tamamlayıcı bir yöntem olarak öne çıktığını belirtti.

Demiroğlu, "Özellikle ağrı yönetimi ve inflamasyonun azaltılmasında etkili olabileceği düşünülen bu tedavi, bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir. Uygun hastada ve uygun dozda uygulandığında faydalı sonuçlar verebileceği öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ozon Tedavisi: Ağrı ve İltihap İçin Umut Verici Yöntem - Son Dakika

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