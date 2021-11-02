Üye Girişi
Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı - Son Dakika

Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı

02.11.2021 22:10

Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı Her türlü meyvenin sirkesini yapabiliyor Bir bardak sirke, 1 kilogram meyveyle eş değerde Pandemi döneminde sirkeye olan ilginin artmasıyla üreticiler neredeyse her meyvenin ve aromatik bitkinin sirkesini yapmaya başlarken,...

Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı

Her türlü meyvenin sirkesini yapabiliyor

Bir bardak sirke, 1 kilogram meyveyle eş değerde

AFYONKARAHİSAR - Pandemi döneminde sirkeye olan ilginin artmasıyla üreticiler neredeyse her meyvenin ve aromatik bitkinin sirkesini yapmaya başlarken, Afyonkarahisar'daki üreticiler, 1 bardak doğal sirkenin insan sağlığına sağladığı katkı açısından 1 kilogram meyveyle eş değerde olduğunu belirttiler.

Afyonkarahisar'da uzun yıllar sirke üretimi yapan bir aktar pandemi sürecinde vücutta dezenfektan etkisi yapması nedeniyle sirkeye olan ilginin artmasıyla neredeyse her meyvenin sirkesini yapmaya başladı.

"1 bardak sirke 1 kilogram meyveyle eş değerdedir"

Aktar Zafer Murat Çakır, özellikle pandemi döneminde insanlar sirkeye daha fazla önem vermeye başladığını belirterek, "İnsanlar sirke ile evlerine gelen ürünleri yıkayabiliyorlar, temizlik yapabiliyorlar ve hatta içebiliyorlar. İçilebilir sirke yaptığımız için tercih edilme nedenimiz; sağlık kazandırıyor olmamızdır. Örneğin bugün bir elma yediğinizde gıda olarak alabileceğiniz fayda yüzde 15, ya da yüzde 20 civarındadır. Fakat fermente olan bir sirkede bu rakam yüzde 60'a kadar çıkıyor. Bu da ciddi anlamda üründen faydalanmanızı sağlıyor. Bir bardak sirke içildiği zamanda neredeyse bir kilogram meyveye isabet etmektedir. Bugün zayıflamada, kilo vermede, şeker hastalığında ve kalp rahatsızlıklarında insanlar sirkeyi tedavi yöntemi olarak kullanıyorlar. İnsanlar sirkeye bu yüzden çok fazla ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

"207 adet sirke çeşidimiz var"

Şuanda toplamda 186'sı aktif olmak üzere 207 adet sirke çeşitlerinin olduğunu belirten Çakır, "Diğer sirkelerimiz demleniyor. Çünkü sirke kısa bir sürede hazır hale gelen bir ürün değildir. Belirli bir süre beklemesi gerekiyor. Altı ay ve 1 yıl gibi süreçlerde bekleme zamanı var. Türkiye'de birçok kişinin sirke içtiğini biliyoruz ve bu sayının gün geçtikçe yükseldiğinin farkındayız" dedi.

"Doğal sirke en az 6 ayda oluşur"

Doğal sirkenin yapım aşamasında en az 6 ay beklemesi gerektiğini kaydeden Çakır, "Sirke de 2 tip üretim çeşidi bulunuyor. Birinci üretim şekli sanayi tipi dediğimiz, kazanların içerisinde bir buçuk günde yapılan sirke çeşitleridir. Bunları turşu ve temizlik yapmak üzere marketlerde bulabiliyorsunuz. Fakat doğal sirkenin 6 ay olgunlaşma süreci var. 6 ay beklenmesi gerekiyor. Ürünün kendi kendine olgunlaşıp, sirkeye dönüşmesini mecburen bekliyoruz. ve sonrasında süzüp piyasaya sürüyoruz" diye konuştu.

Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı
Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı
Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı
Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı

Karahisar, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi 21:47 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi 21:37 Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı 19:38 Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı
Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı 18:25 Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Son Dakika Haberleri
22:08 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlıdan şaşkınlık yaratan savunma: İstem dışı oldu
22:04 İcrayla çocuk teslimi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları
21:55 FIFA'nın itibarı yerle bir olacak! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç kalmamış
21:52 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
21:50 Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam
21:46 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi
21:42 Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor
21:37 Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
21:30 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağmur bekleniyor
18:42 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi
Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam         
21:50
Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor         
21:43
İtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı İtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı         
20:48
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada         
18:26
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 22:16:10. #1.11#
SON DAKİKA: Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement