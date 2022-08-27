Pandeminin kahramanları unutulmadı: Sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildi - Son Dakika
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Pandeminin kahramanları unutulmadı: Sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildi

27.08.2022 14:20

Pandeminin kahramanları unutulmadı: Sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildiTEKİRDAĞ Tekirdağ'da pandemi dönemindeki özverili çalışmaları sebebi ile sağlık personellerine "Teşekkür ve Başarı Belgesi" taktim edildi.

Pandeminin kahramanları unutulmadı: Sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildi

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da pandemi dönemindeki özverili çalışmaları sebebi ile sağlık personellerine "Teşekkür ve Başarı Belgesi" taktim edildi.

Pandemi dönemindeki özverili çalışmaları sebebi ile sağlık personellerine "Teşekkür ve Başarı Belgesi" taktim töreni düzenlendi. Tekirdağ Valiliği YİKOB Toplantı Salonu'nda düzenlenen Belge Taktim Töreni'ne Vali Aziz Yıldırım, Kaymakam Harun Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ile sağlık personelleri katıldı. Programın sunuculuğunu İl Sağlık Müdürlüğü Personel Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı yaptı.

Düzenlenen törende konuşan Vali Yıldırım, özverili çalışmaları sebebi ile sağlıkçıları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Vali Yıldırım, "Burada toplanmamızın sebebi de budur. Biz karınca kararınca sizlerin yapmış olduklarını birer belge ile tasdik etme gayreti içerisinde olduk. Biz yaptığınız işi hakikatten çok iyi yaptığınızı ortaya koyan bir belge olsun diye imzaladığımız bir belgedir diye düşünüyoruz. Tabi ki devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız hatta Maliye Bakanımız ve diğer bakanlığımız, sendika temsilcileri meslek örgütleri bütün bu değerli insanlarda sizlerin yapmış olduklarını, bundan sonra yapacak olduklarınızı takdir ettikleri için pek çok güzelliklere imza attılar. Sizlerin gerek çalışma hayatınıza, gerek özel hayatınızın daha rahatlaması için birçok düzenleme yaptılar. Bunların bir kısmı mali, bir kısmı hukuki" dedi.

Konuşmaların ardından hastanelerdeki ve sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının adına da programa katılan sağlık personellerine 'Teşekkür ve Başarı belgeleri' takdim edildi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

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Kaynak: İHA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Pandeminin kahramanları unutulmadı: Sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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