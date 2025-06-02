Parkinson Tedavisinde Beyin Pili Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

Parkinson Tedavisinde Beyin Pili Ameliyatı

Parkinson Tedavisinde Beyin Pili Ameliyatı
02.06.2025 12:01
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İzmir Şehir Hastanesi'nde Parkinson hastalarına beyin pili ameliyatı uygulanarak ilaçların yan etkileri azaltılıyor.

İZMİR Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Karadağ, toplumda el titreme hastalığı olarak bilinen Parkinson'un tedavisinde son yıllarda modern tıpla beraber beyin pili ameliyatının daha çok yer almaya başladığını belirterek, "Özellikle tedaviye yanıt alamayan ve ilaç tedavisinde yan etki görülen hasta grubu ile Parkinson tanısında 5 yıllık süresini doldurmuş hastalara bu tedaviyi uyguluyoruz" diye konuştu.

Elde titreme, kas sertliği, yürüme bozukluğu, denge kaybı gibi kontrolsüz belirtilerle kendisini gösteren Parkinson hastalığında ilaç tedavisinde yan etki görülen hasta grubuna beyin pili ameliyatı uygulanıyor. Son dönemde özel sağlık kuruluşlarında sıklıkla yapılan ameliyatı uygulayan kamu hastanelerinden biri olan İzmir Şehir Hastanesi'nde de hasta popülasyonu artıyor. İzmir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Karadağ, beyin pili ameliyatını özellikle Parkinson hastalarında tercih ettiklerini belirterek, "Son yıllarda modern tıpla beraber tedavi seçenekleri arasında, beyin pili ameliyatı daha çok yer almaya başladı. Özellikle tedaviden yanıt alamayan ve ilaç tedavisinde yan etki görülen hasta grubu ile Parkinson tanısında 5 yıllık süresini doldurmuş hasta grubunda bu tedaviyi uyguluyoruz" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi olarak hızlı artan bir hasta popülasyonuna sahip olduklarına dikkat çeken Doç. Dr. Karadağ, ortalama haftada 1 hastaları bulunduğuna dikkati çekerek, "Hasta sayımız daha da artacak. Çünkü Nöroloji bölümünden gelen talebin çok fazla olduğunu biliyoruz. Nörolojinin uzun süre takipli hastaları mevcut. Bu hastalar arasında ilaç yan etkisi yaşayan ve yüksek doza rağmen semptomları gerilemeyen ya da daha kötüye giden hasta grubunda bu tedaviyi uygulayıp özellikle ilaç seviyesini azaltmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ MERKEZİ, İLAÇLARDAN ÇOK DAHA İLERİ DÜZEYDE UYARABİLİYORUZ'

Beyin pili ameliyatının diğer ameliyatlara oranla daha az risk içerdiğini kaydeden Doç. Dr. Karadağ, hastalardan da olumlu geri dönüş aldıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Kafatası komple kaldırılmadığı, geniş açılmadığı için riski normal ameliyatlara göre daha az. İki delik açılarak, çekirdekleri uyaracak şekilde milim milim ilerleyip damarları seçerek kanamayı önleyici, enfeksiyondan koruyucu şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Parkinson hastaları yüksek dozda ilaç kullanan hasta grubu ve bu ilaçlara direnç gelişiyor. Dışardan bu pilin açılıp kapatılabilmesi mümkün. Beyinde istediğimiz merkezi, ilaçlardan çok daha ileri düzeyde uyarabiliyoruz. Hormonal dengeyi değiştirecek şekilde dışarıdan ayar yapılabilmesi, komplikasyon riskini azaltıyor. Bu ilaç enjekte edilen bir sistem değil. Hastaların geri dönüşü, dünyanın çeşitli merkezlerinde olduğu gibi bizim açımızdan olumlu. Hastaya göre değişiklik göstermekle beraber ilk dönemlerini daha zor ya da kolay geçirenler olabiliyor. Ama uzun vadede olumlu geri dönüşler var. Kamuda bu ameliyatı yapan kişi sayısı az. Ege Bölgesi gibi milyonlarca insanın yaşadığı bölgede birçok hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Talep, her geçen gün artıyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Parkinson Tedavisinde Beyin Pili Ameliyatı - Son Dakika

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