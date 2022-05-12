Pendik'te hemşireler "Koşuyolu Hatıra Ormanı"na 200 fidan dikti - Son Dakika

Pendik'te hemşireler "Koşuyolu Hatıra Ormanı"na 200 fidan dikti

İSTANBUL - 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla, Pendik Belediyesi ve Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde Pendik'te düzenlenen etkinlikte, hemşireler 200 fidanı toprakla buluşturarak "Koşuyolu Hatıra Ormanı" oluşturdu.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pendik Belediyesi, 12 - 18 Mayıs Hemşireler Haftası ve 12 Mayıs Hemşirelik Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Hemşireler Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte hemşireler tarafından Pendik'te Yenişehir Mahallesinde bulunan mesire alanı içinde oluşturulan hatıra ormanına çam, defne ve ıhlamur fidanlarından oluşan 200 fidan dikildi. Dikilen fidanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koşuyolu Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının isimleri verildi.

Hatıra Ormanında fidan diken Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, "Bu hafta hemşirelik haftası, özellikle 12 Mayıs Hemşirelik Günü olarak kutlanıyor tüm dünyada. Sağlık sistemimizin ayrılmaz parçası ve en büyük emekçisi hemşireler ve sağlık çalışanlarımız için bir iyilik bir güzellik düşünelim dedik. Bu dünyada kalıcı, dikili bir ağacımız olsun istedik. Onun için böyle bir etkinliği düzenledik. Her bir hemşire arkadaşımızın sonsuz emeği olduğu için onları biz ölümsüz kabul ediyoruz. Bu etkinlikle hem atıfta bulunmak istedik hem de 'doğayı sev doğayı koru' mantığıyla doğamızı geliştirmek istedik" dedi.

Etkinlik dahilinde fidan diken Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık hizmetleri müdür yardımcısı Sema Bahçeci "Sağlık camiasının vazgeçilmez meslek gruplarında olan hemşirelerin böyle bir ormana isim vermesi ve Koşuyolu ailesi olarak böyle bir ormanımızın olmasından dolayı çok mutluyuz. Tüm yönetim ekibine ve başta baş hekimimiz, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin' e bu etkinlikten dolayı teşekkür ederiz." dedi.