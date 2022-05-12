Pendik'te hemşireler "Koşuyolu Hatıra Ormanı"na 200 fidan dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te hemşireler "Koşuyolu Hatıra Ormanı"na 200 fidan dikti

12.05.2022 10:36

Pendik'te hemşireler "Koşuyolu Hatıra Ormanı"na 200 fidan dikti 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla, Pendik Belediyesi ve Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde Pendik'te düzenlenen etkinlikte, hemşireler 200 fidanı toprakla buluşturarak "Koşuyolu Hatıra...

Pendik'te hemşireler "Koşuyolu Hatıra Ormanı"na 200 fidan dikti

İSTANBUL - 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla, Pendik Belediyesi ve Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde Pendik'te düzenlenen etkinlikte, hemşireler 200 fidanı toprakla buluşturarak "Koşuyolu Hatıra Ormanı" oluşturdu.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pendik Belediyesi, 12 - 18 Mayıs Hemşireler Haftası ve 12 Mayıs Hemşirelik Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Hemşireler Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte hemşireler tarafından Pendik'te Yenişehir Mahallesinde bulunan mesire alanı içinde oluşturulan hatıra ormanına çam, defne ve ıhlamur fidanlarından oluşan 200 fidan dikildi. Dikilen fidanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koşuyolu Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının isimleri verildi.

Hatıra Ormanında fidan diken Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, "Bu hafta hemşirelik haftası, özellikle 12 Mayıs Hemşirelik Günü olarak kutlanıyor tüm dünyada. Sağlık sistemimizin ayrılmaz parçası ve en büyük emekçisi hemşireler ve sağlık çalışanlarımız için bir iyilik bir güzellik düşünelim dedik. Bu dünyada kalıcı, dikili bir ağacımız olsun istedik. Onun için böyle bir etkinliği düzenledik. Her bir hemşire arkadaşımızın sonsuz emeği olduğu için onları biz ölümsüz kabul ediyoruz. Bu etkinlikle hem atıfta bulunmak istedik hem de 'doğayı sev doğayı koru' mantığıyla doğamızı geliştirmek istedik" dedi.

Etkinlik dahilinde fidan diken Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık hizmetleri müdür yardımcısı Sema Bahçeci "Sağlık camiasının vazgeçilmez meslek gruplarında olan hemşirelerin böyle bir ormana isim vermesi ve Koşuyolu ailesi olarak böyle bir ormanımızın olmasından dolayı çok mutluyuz. Tüm yönetim ekibine ve başta baş hekimimiz, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin' e bu etkinlikten dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Pendik'te hemşireler Koşuyolu Hatıra Ormanı na 200 fidan dikti
Pendik'te hemşireler Koşuyolu Hatıra Ormanı na 200 fidan dikti
Pendik'te hemşireler Koşuyolu Hatıra Ormanı na 200 fidan dikti
Pendik'te hemşireler Koşuyolu Hatıra Ormanı na 200 fidan dikti

YORUMLAR
500
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altında ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mayıs 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mayıs 2022

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşireler Haftası, Pendik, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pendik'te hemşireler 'Koşuyolu Hatıra Ormanı'na 200 fidan dikti - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
10:40 12 Mayıs'ta dolar, 15,35 seviyelerinde alıcı buluyor
10:34 Online eğitim alanlar cayma hakkını sorunsuz kullanabilecekler! İcraya verilen tüketiciyi mahkeme haklı buldu
10:33 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi
10:33 Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası
10:27 Tacize karşı öz savunma! AVM'de çalışan genç kadın kendisini gizlice kaydeden yabancı uyruklu tacizcinin telefonunu alıp kırdı
10:23 Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:51:30. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te hemşireler "Koşuyolu Hatıra Ormanı"na 200 fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement