Polis helikopteri 15 yaşındaki genç için gece havalandı - Son Dakika
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Polis helikopteri 15 yaşındaki genç için gece havalandı

22.07.2022 02:08

Polis helikopteri 15 yaşındaki genç için gece havalandı Van'ın Çatak ilçesinde 'testis torsiyonu' rahatsızlığı olan 15 yaşındaki çocuk, gece havalanan polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Polis helikopteri 15 yaşındaki genç için gece havalandı

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde 'testis torsiyonu' rahatsızlığı olan 15 yaşındaki çocuk, gece havalanan polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Çatak ilçesi Çılga Mahallesi Çamlıca Sokakta ikamet eden Muhammet Tamğaç isimli çocuk, rahatsızlanınca Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 'testis torsiyonu' teşhisi konulan ve acilen ameliyat yapılması için helikopter talebinde bulunuldu. Van İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevki için helikopter talep edilmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopter, Çatak ilçesine sevk edildi. Hastaneden alınarak Helikopterle Havacılık Şube Müdürlüğü pistine getirilen Tamğaç, burada hazır bekletilen ambulansla hastanesine ulaştırıldı.

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Kaynak: İHA

Helikopter, Çatak, Van, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Polis helikopteri 15 yaşındaki genç için gece havalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis helikopteri 15 yaşındaki genç için gece havalandı - Son Dakika
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