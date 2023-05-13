Portekiz meclisi önemli bir yasayı kabul etti! "Ötenazi" - Son Dakika
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Portekiz meclisi önemli bir yasayı kabul etti! "Ötenazi"

Portekiz meclisi önemli bir yasayı kabul etti! "Ötenazi"

13.05.2023 16:58

Portekiz meclisi, dün dayanılmaz acı çeken ve tedavi edilemez hastalıkları olan insanlar için ötanazi yasasını oylayarak kabul etti. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın daha önce 4 defa geri gönderdiği yasayı, 1 hafta içinde yürürlüğe koyması bekleniyor. Ötenazinin yasal olduğu diğer ülkeler arasında Belçika, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, İspanya ve Avustralya yer almakta.

Portekiz Sosyalist Parti Milletvekili ve yasanın savunucusu Isabel Moreira, "Halihazırda birkaç kez büyük bir çoğunluk tarafından onaylanan bir yasayı onaylıyoruz" açıklamasını yaptı. Sosyalist Parti ise yasanın meclisten geçmesini "Parlamentodaki birkaç yıllık çalışma sonrasında, tıbbi yardımlı ölümü düzenleyen yasa bugün Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylandı" açıklamasını yaptı.

ÖLMEK İÇİN TIBBİ YARDIM TALEP ETMELERİNE İZİN VERİLECEK

Portekiz meclisi tarafından 4 defa Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ya gönderilen ve her seferinde iade edilen yasaya göre, 18 yaşından büyük kişilerin, ölümcül derecede hasta ve dayanılmaz acılar içinde olmaları durumunda ölmek üzere tıbbi yardım talep etmelerine izin verileceği ifade edildi. Ötenazinin yasal olduğu diğer ülkeler arasında Belçika, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, İspanya ve Avustralya yer almakta.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Portekiz meclisi önemli bir yasayı kabul etti! 'Ötenazi' - Son Dakika


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