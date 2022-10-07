Prof. Dr. Arıca, probiyotik kullanımının önemine dikkat çekti

Arıca: " Kazakistan, Özbekistan gibi bir takım ülkelerden alıp kendimiz çoğaltıp yapabiliyorsak evet biz kefiri biz yiyelim. Yoğurdu da biz kendimiz evde yapabiliyorsak yine yapalım ama dışardan alınan kefir veya diğer türevlerinde canlı bakteri sayısı azalıyor"

"İlerleyen dönemlerde bu canlı faydalı bakterilerin otizmden, kanserden koruduğuna dair çok ciddi veriler bulunmakta"

YALOVA - Yalova Üniversitesi Rektör Yarımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, probiyotik kullanımının önemine dikkati çekerken evde yapılan yoğurt ve kefirin kullanılmasının daha faydalı olacağını belirtti.

Prof. Dr. Vefik Arıca, son günlerde probiyotik kullanımı konusunun gündemde olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili bilimsel yayınlar ve makalelerin de arttığını söyleyen Prof. Dr. Arıcı, probiyotiklerin vücuda yararlı canlı bakteriler olduğunu hatırlattı. Probiyotiklerin sağlık için önemine değinen Arıca, "Özellikle Türkiye'de, ülkemizde ve dünyada, Avrupa'da sezaryenle doğum çok fazla artmış durumda. Sezaryenle doğumun arttığı yerlerde canlı bakteriler, özellikle normal doğumdan bebeğin alması gereken o canlı, faydalı bakterileri alamıyor. Bunları daha sonradan takviye bir şekilde hem gıdalardan hem diyetlerden bunu sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

Evde yapılmış yoğurt ve kefir tercih edilmeli

Probiyotik takviyesi yapılırken evde yapılmış taze ürünlerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Arıca, "Yoğurt mu, kefir mi yoksa dışardan probiyotik takviyesi mi yapalım. Eğer biz kefiri kendi evimizde yapabiliyor isek, özellikle Türkiye'nin üstündeki Kazakistan, Özbekistan gibi bir takım ülkelerden alıp kendimiz çoğaltıp yapabiliyorsak evet biz kefiri biz yiyelim. Yoğurdu da biz kendimiz evde yapabiliyorsak yine yapalım ama dışardan alınan kefir veya diğer türevlerinde canlı bakteri sayısı azalıyor. Özellikle yoğurtta gün geçtikçe her gün o canlı bakteri sayısı azalıyor. O yüzden taze yoğurtta, köy yoğurtlarında evde yapılan yoğurtlarda canlı, bakteri, probiyotik, faydalı bakteri sayısı artmaktadır" ifadesini kullandı.

"Otizmden, kanserden koruduğuna dair çok ciddi veriler bulunmakta"

Probiyotiklerin insan sağlığı için önemine değinen Arıca, canlı bakterilerin otozimden kansere bir çok hastalığa yararına değinerek şöyle konuştu:

"Özellikle son günlerde otizm çok artmış durumda. Özellikle kanser olayları çok artmış durumda. İlerleyen dönemlerde bu canlı faydalı bakterilerin otizmden, kanserden koruduğuna dair çok ciddi veriler bulunmakta. O yüzden kefiri kendimiz yapabiliyorsak yiyelim. Yoğurdu kendimiz evde yapabiliyorsak yapalım. Bunlardan hiçbirini yapamıyorsak özellikle sezaryenin çok yoğun olduğu ülkelerde dışarıdan probiyotik, canlı bakteri takviyesi yapılmalıdır. Özellikle enfeksiyon dönemlerinde, antibiyotik kullanıyorsak, antibiyotikle beraber canlı bakterileri, faydalı bakterileri özellikle enfeksiyon döneminde ya da çok sık enfeksiyon geçiren bir çocuk var ise o sık enfeksiyonun değerini azaltmak için vücudumuza bu canlı bakterileri, faydalı bakterileri, probiyotikleri almalıyız. Bu probiyotikleri gıdalardan, yoğurttan, kefirden alabilmeliyiz. Evde yapıyorsak güvendiğimiz yerlerden alabiliyorsak bunları alıp vücudumuzda canlı şekilde probiyotik kullanımına özellikle son günlerde önem vermeliyiz. Önümüz kış. Kış aylarında enfeksiyon sayısını azaltmanın bir yolu da faydalı bakterileri vücutta korumak olacak."