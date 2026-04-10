Prof. Dr. Erdinç Özek’ten Umut Veren Başarı: “Ameliyat Edilemez” Denilen Tümör Tamamen Temizlendi

10.04.2026 13:31
Türkmenistanlı çocuk hastada, İran’da ameliyat edilemeyeceği belirtilen derin yerleşimli beyin tümörü, Türkiye’de gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanın yeniden ayağa kalktığı bildirildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Özek, daha önce ameliyat açısından uygun bulunmayan bir beyin tümörü vakasına ilişkin süreci paylaştı. Medicana Ataköy Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon sonrası, hastanın yatak bağımlılığından çıktığı ve hareket etmeye başladığı ifade edildi.

İran’da “Derin Yerleşimli” Denilerek Cerrahi Dışı Takip Edildi

Türkmenistanlı olduğu belirtilen çocuk hasta, İran’da yapılan değerlendirmelerde tümörün beynin derin bölgesine yerleşmiş olması nedeniyle cerrahi müdahaleye uygun bulunmadı. Tümörün hidrosefaliye neden olması üzerine hastaya yalnızca şant uygulaması yapıldı.

Zamanla hastanın genel durumu kötüleşti ve hasta yatak bağımlı hale geldi.

“Navigasyon Cihazı Yardımıyla Tümörün Hepsini Çıkardık”

Sürece ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Erdinç Özek, ameliyat kararının detaylı değerlendirme sonrası alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce İran’da bu tümör çıkartılamaz denilen hasta tarafımıza geldi. Tümörün hepsini navigasyon cihazı yardımıyla çıkartabildik. Hastamız bu ameliyattan sonra artık yatak bağımlılığından tamamen kurtularak ayağa kalkmaya başladı. Takiplerimiz hala devam ediyor.”

Cerrahi Müdahale Türkiye’de Gerçekleştirildi

Hasta, Medicana Ataköy Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Operasyon sırasında tümör dokusunun çıkarıldığı ve sürecin navigasyon destekli cerrahi tekniklerle yürütüldüğü bildirildi.

Ameliyat öncesinde yatak bağımlı olduğu belirtilen hastanın, operasyon sonrası süreçte ayağa kalkabildiği ve yürümeye başladığı ifade edildi. Hastanın klinik takibinin sürdüğü kaydedildi.

