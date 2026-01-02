Prof. Dr. Orhan Şen: Bel, boyun ve eklem ağrılarında ciddi bir artış var - Son Dakika
Prof. Dr. Orhan Şen: Bel, boyun ve eklem ağrılarında ciddi bir artış var

Prof. Dr. Orhan Şen: Bel, boyun ve eklem ağrılarında ciddi bir artış var
02.01.2026 14:58
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Günümüzde bel, boyun ve eklem ağrılarındaki artışa dikkat çeken Şen, bu sorunların çocuk yaşlardan itibaren başlayan yanlış alışkanlıklardan kaynaklandığını söyledi. Obezite, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin vücutta inflamasyona yol açtığını vurgulayan Şen, aileleri çocukların ekran başında geçirdiği süre konusunda uyardı.

Hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme ve teknoloji bağımlılığı, toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com'da yaptığı açıklamalarda özellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının ciddi şekilde arttığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

"BEL, BOYUN VE EKLEM AĞRILARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

Bel ve boyun şikayetlerine değinen Şen, "Bel, boyun ve eklem ağrılarında ciddi bir artış var. Bunun sebepleri çocuk yaştan itibaren başlıyor. Çocukların erken yaşta hareketsiz kalması, uzun süre ekran karşısında oturması bu sorunların temelini oluşturuyor. Uyku felci olmadığı zaman kaslar sabaha kadar gevşemiyor. Bu durum sabahları yorgun ve ağrılı uyanmaya neden oluyor. Sağlıklı bir uyku omurga sağlığı için çok önemli. Çocuklar evin içerisinde, ekran başında kalmasın. Hareket etmeleri, oyun oynamaları ve fiziksel olarak aktif olmaları gerekiyor. Aksi halde ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen: Bel, boyun ve eklem ağrılarında ciddi bir artış var

"TÜRK TOPLUMU OBEZLEŞİYOR"

Vücuttaki inflamasyon ile ilgili konuşan Şen, "Pastırma, et sucuğu gibi ürünlerin bozulmaması için koruyucu katkı maddeleri konuyor. Bu maddeler vücuttaki inflamasyonu artırıyor. Beslenme alışkanlıklarımız kas ve iskelet sistemi sağlığı üzerinde doğrudan etkili. Türk toplumu obezleşiyor. Anormal kilo alışıyla birlikte vücutta ödemler oluşuyor ve inflamasyon meydana geliyor. Bu tablo hem omurgayı hem de eklemleri ciddi şekilde olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Orhan Şen: Bel, boyun ve eklem ağrılarında ciddi bir artış var - Son Dakika

