Prof. Şener, 65 yaş üstüne erken grip aşısı önerdi, koruma 15-20 günü buluyor - Son Dakika
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Prof. Şener, 65 yaş üstüne erken grip aşısı önerdi, koruma 15-20 günü buluyor

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İKÇÜ'den Prof. Dr. Alper Şener, solunum yolu enfeksiyonlarında mevsimsel artış yaşandığını belirterek 65 yaş üstü vatandaşların erken grip aşısı yaptırmasını önerdi. Şener, aşının koruyuculuğunun başlamasının 15-20 günü bulduğunu, bu nedenle erken yapılması gerektiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarında beklenen mevsimsel artışın yaşandığını belirterek, grip aşısının koruyuculuğunun başlamasının 15-20 günü bulabildiğini, bu nedenle özellikle 65 yaş üstü vatandaşların erken dönemde aşılanmasının önemli olduğunu söyledi.

Şener, AA muhabirine, mevsimsel değişimlerle birlikte üst solunum yolları enfeksiyonlarında genel anlamda bir artış olduğunu, görülen vakaların ciddi bir kesiminin "rinovirüs" denilen sadece burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırıkla devam eden tablolarla belirti gösterdiğini ifade etti.

Kasım ve aralık ayından itibaren influenza virüsünün etkisini göstermesini beklediklerini anlatan Şener, "Bu virüste kas ve eklem ağrısı daha ön planda karşımıza çıkıyor. Solunum yolu enfeksiyonlarında genel anlamda bir artış var. Ama mevsimsel tablonun içerisinde beklediğimiz bir şey, olağanüstü bir artış değil." dedi.

Şener, üst solunum yolları enfeksiyonlarında çocukluk yaş grubunda bir artış olduğunu bu durumun henüz erişkin yaş grubuna yansımadığını aktardı.

65 yaş üstü vatandaşların mutlaka grip aşısı yaptırmasını öneren Şener, şunları kaydetti:

"Türkiye'de grip olgularında artış olacaktır. O artışlıktan önce mutlaka 65 yaş üstündeki bireylerin aşılanmasına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü grip aşısı bu hasta grubuna Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz ödeniyor. Aile hekimleri bunları rahatlıkla reçete edebiliyor. Özellikle 65 yaş üstündeki grubun bu erken dönemde grip aşısı yaptırmalarında fayda var. Çünkü grip aşısının koruyuculuğunun başlangıcı 15-20 günü bulabiliyor. O da tam olarak aslında grip sezonunun başladığı döneme denk geliyor. Bu hasta grubunda antikor yanıtının oluşması oldukça önemli. Grip neden bizim 65 yaş üstünde ekstra önemsiyoruz? Çünkü bu hastalarda akciğer iltihabı, hastane yatışı, yoğun bakıma yatma ihtimali daha yüksek oluyor."

Şener, grip sezonunda doğum yapacak anne adaylarının da bu aşıyı yaptırmasının önemli olduğunu vurgulayarak, grip aşısı dışında 65 yaş üstü vatandaşların RSV aşısını da yaptırmalarının önemli olduğunu anlattı.

Özellikle toplu taşımayı kullanacak vatandaşlara çağrıda bulunan Şener, "Bu dönem içerisinde özellikle 65 yaş üstündeki kişilerin de kendini korumak için en azından bir maske takmasında fayda var. Çünkü 5 metrekarenin altındaki alanlarda, kapalı alanda bu virüslerin, bulaşımının daha sık olduğunu, daha fazla partikülle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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