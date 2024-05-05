Prostat ve meme kanserinde umut ışığı: Kanser tedavisinde kullanılabilecek ilaç adayına patent - Son Dakika
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Sağlık

Prostat ve meme kanserinde umut ışığı: Kanser tedavisinde kullanılabilecek ilaç adayına patent

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda, prostat ve meme kanseri gibi yumuşak doku kanserinin tedavisinde kullanılabilecek bir ilaç adayı patent aldı. Yapılan testler sonucunda, sentezlenen özgün moleküllerin tirozin kinaz inhibitörü olarak kullanılabileceği belirlendi. Bu buluş, dünyanın en çok zarar gören kanser türlerinin tedavisine umut ışığı olabilir.

05.05.2024 22:07  Güncelleme: 22:14
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Prostat ve meme kanserinde umut ışığı

Kanser tedavisinde kullanılabilecek olan ilaç adayına patent

ZONGULDAK - Zonguldak'ta prostat ve meme kanseri gibi yumuşak doku kanserinin tedavisinde kullanılabilecek olan ilaç adayı patent aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ile İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Güzel ve öğrencisi Betül Yaşin'in "Kanser Tedavisinde İlaç Adayı Olarak Kullanılabilecek Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller" başlıklı ortak çalışmasına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verildi.

Çalışmanın sentez kısmı Prof. Dr. Gerçek tarafından gerçekleştirilirken; sentetik olarak üretilen özgün moleküllerin anti-kanser aktivitesi ise Prof. Dr. Güzel ve doktora öğrencisi Yaşin tarafından tespit edildi. Yapılan testler sonucunda, bu moleküllerin Tirozin Kinaz inhibitörü olarak kullanılabileceği belirlendi.

"Sentezlenen moleküller yumuşak doku kanserinde çok etkili oldu"

Anti kanser ilaçları üzerinde yapılan çalışmalarda sentezlenen maddelerin kanserli hücrelerin üzerinde etkili olduğunu ifade eden Gerçek, "Yeni sentezlediğimiz maddelerin tirozin kinaz enzim inhibisyonunu kanıtlayarak sonuçlandırdık. Bu proje kapsamında pek çok yeni ürün sentezledik. Bunların sentezi üniversitemizde gerçekleştirildi. Sentezlenen ürünlerin anti kanser aktivitelerini Prof. Dr. Mustafa Güzel ve doktora öğrencisi Betül Yaşin çalıştılar. Pek çok kanserli hücre hakkında moleküllerin aktivitesi çalışıldı. Özellikle yumuşak doku kanserlerinde çok etkili olduğu bulundu. Bunun üzerine biz de patent başvurumuzu gerçekleştirdik. Patentimizi de aldık. Çok mutluyuz. Dileriz pek çok ortak çalışmayla bu buluşlarımız devam eder" diye konuştu.

"Dünyanın en çok zarar gördüğü kanserin tedavisine bir ışık da biz yakmış oluruz"

Gerçek; günümüzde en çok meme ve prostat kanserinin zarar verdiğini ve bu kanser türlerinin tedavisine bir ışık da kendilerinin yaktığını belirtti. Üç yıldır devam eden projenin henüz tamamlanmadığını belirten Gerçek, "Şu anda dünyanın en çok zarar gördüğü kanserin tedavisine bir ışık da biz yakmış oluruz. Özellikle yumuşak doku derken meme ve prostat kanserinde çok etkili olduğunu kanıtladık. Bizim sentezlediğimiz 8-9 molekül vardı. Bunların türevlerinin aktivitesi de çalışılacak tabi ki. Proje burada bitmedi aslında. Bu bir başlangıçtı. Türevlerine de çalışacağız. Projeyi yaklaşık üç sene boyunca çalıştık. Sonuçlarını daha yeni alıyoruz. İnşallah ilaç olarak görürsek de hepimiz için daha mutluluk verici bir sonuç olacaktır" şeklinde konuştu.

Patenti alınan ilaç adayı; eczacılar ve ilaç enstitüleri tarafından ilaca dönüştürülerek satışa sunulabilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Prostat ve meme kanserinde umut ışığı: Kanser tedavisinde kullanılabilecek ilaç adayına patent - Son Dakika

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