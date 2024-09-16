Rahim Ağzı Kanserine Karşı Aşı ve Tarama Şart - Son Dakika
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Sağlık

Rahim Ağzı Kanserine Karşı Aşı ve Tarama Şart

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Op. Dr. Zeynep Çankaya, rahim ağzı kanserine karşı aşının önemini vurguladı, tarama testlerini ihmal etmeyin.

16.09.2024 10:49
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Rahim ağzı kanserinden korunmada ilk aşamalar aşı ve tarama

Kadın kanserleri arasında dördüncü sırada yer alıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Çankaya'dan kadınlara çağrı;

"Kansere karşı elimizde büyük bir güç var, bu gücü keşfedelim ve kullanalım"

BİLECİK - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Çankaya, Rahim ağzı kanserleri kadın kanserleri arasında dördüncü sırada yer almakta olduğunu söyleyerek, "Rahim ağzı kanserinden korunma stratejilerinde ilk aşamamız aşıdır" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Çankaya, rahim ağzı kanseri için bir kaç uyarıda bulundu. Çankaya, "Rahim ağzı kanserleri kadın kanserleri arasında dördüncü sırada yer almakta. Rahim ağzı kanserinden korunma stratejilerinde ilk aşamamız aşıdır. İkinci aşamamız taramadır. Üçüncü aşamamız ise tedavidir. O yüzden tarama testlerimizi ihmal etmemiz gerekiyor. Sağlıklı kadın sağlıklı toplumun direğidir. Bir kadının ruhsal ve fiziksel iyilik hali sağlık hali sadece kendisini değil genel toplum refahını önemli ölçüde etkilemektedir. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle de kadın sağlığının toplum sağlığındaki önemini vurgulamak istedik. Rahim ağzı kanser taramalarına gelecek olursak, smear taramaları ilk cinsel aktifliğin başlamasından bir yıl sonrasından itibaren 21-65 yaşları arasında üç yıla bir alınır. Eğer HPV testi ile beraber alınıyorsa ki biz bu teste biz kotest diyoruz beraber uygulanınca, 30 yaşından sonra beş yılda bir alınması yeterlidir. 65 yaşı geçmiş hastalar üç tane smear sonucu normal ise artık taramadan çıkarlar ve ilk tarama 21 yaşında cinsel aktifliğin üstünden bir yıl geçtikten sonra başlamalıdır" dedi.

"Smear testini nerelerde verebiliriz?"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Çankaya açıklamasının devamında, "Smear testini Kadın Doğum Polikliniklerinde normal muayeneye geldiğinizde verebileceğiniz gibi Sağlık Bakanlığının KETEM Merkezlerinde ücretsiz olarak verebilmektesiniz. Aynı zamanda bunlar için Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezine KETEM taramaları için başvurabileceğiniz gibi KETEM'in ücretsiz arabaları Mobil KETEM Arabaları da sizin bulunduğunuz ilçeye, köye, kasabaya düzenli aralıklarla gelmektedir. Bunun zamanını öğrenip ihmal etmeden mutlaka tarama testlerinizi yaptırın. Meme ve kolorektal taramalarınızı da KETEM'lerde yaptırabilirsiniz. Kansere karşı elimizde büyük bir güç var, bu gücü keşfedelim ve kullanalım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Rahim Ağzı Kanserine Karşı Aşı ve Tarama Şart - Son Dakika

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