Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İpuçları

Sağlık

Ramazan'da yağlı yiyeceklerden uzak durun

Diyetisyen Demirciler'den Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri

KAHRAMANMARAŞ - Ramazan ayı nedeniyle açıklama yapan diyetisyen, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini, protein ve lif açısından zengin besinlere yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Özel Sular Akademi Hastanesi Diyetisyeni Merve Kapudere Demirciler, oruç tutarken vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini doğru almak gerektiğini belirterek, sahur ve iftar öğünlerinde protein ve lif açısından zengin besinlere yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Demirciler, protein kaynakları arasında et, tavuk, balık, köfte, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve haftada iki kez tüketilmesi önerilen kuru baklagillerin bulunduğunu ifade etti. Ramazan sürecinde bu besinlerin düzenli tüketilmesinin hem tokluk süresini uzatacağını hem de vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacağını vurguladı.

İftarda ise hızlı yemek yememek gerektiğini belirten Demirciler, çorba içildikten sonra 15 dakika beklemenin beyne tokluk sinyallerinin ulaşmasını sağladığını ve böylece porsiyon kontrolünün daha kolay yapılabileceğini söyledi. Gün boyu susuz kalan vücudun iftardan sonra yeterli su alması gerektiğini hatırlatan Demirciler, yatana kadar yaklaşık 2 litre su tüketmenin vücut dengesini korumaya yardımcı olacağını belirtti.

Ramazan boyunca metabolizmanın yavaşladığını ve bunun önüne geçmek için hareketin önemli olduğunu söyleyen Demirciler, iftardan 40-45 dakika sonra düzenli yürüyüş yapmanın sindirimi kolaylaştırdığını ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ifade etti.

Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Demirciler, "Özellikle kızartmalar, fazla yağda pişmiş besin grupları yerine daha çok sebzeli fırın yemekleri, az yağlı sulu yemekleri tüketmeye özen gösterelim. Sahur için de yine protein kaynakları çok önemlidir. Yumurta ve peynir bağırsaklarımız için tam tahıllı ekmekler, tok tutma özelliği açısından ceviz beslenmemizde yer alırsa çok daha iyi olur" diye konuştu.