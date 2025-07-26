Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynak kullanımını daha verimli hale getirmek amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yeni bir düzenleme başlattı. 25 Temmuz 2025 tarihinde uygulamaya alınan sistemle, randevu talebi oluşturmak isteyen kişiler önce "aile hekimine yönlendirme" ekranıyla karşılaşacak.
Vatandaşlar, tercihleri doğrultusunda aile hekimlerine yönlendirilerek ön muayeneden geçirilecek. Aile hekimleri, gerekli gördükleri durumlarda kendi nüfuslarına ayrılan özel kontenjan sayesinde MHRS üzerinden doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.
Yeni düzenleme sayesinde, uzman hekimlere erişimin hızlandırılması, aile hekimliği kapasitesinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının aile hekimleri tarafından yönetilmesi hedefleniyor.
Son Dakika › Sağlık › Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı - Son Dakika
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