Reflü Uzun Sürede Ciddi Riskler Taşıyor - Son Dakika
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Reflü Uzun Sürede Ciddi Riskler Taşıyor

Reflü Uzun Sürede Ciddi Riskler Taşıyor
03.07.2026 09:23
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Uzun süreli reflü yemek borusu kanseri riskini artırabilir; yaşam tarzı ve beslenme önemli.

REFLÜNÜN, uzun yıllar kontrol altına alınmadığında yemek borusunda kalıcı değişikliklere yol açabileceğini söyleyen Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, "Uzun süre devam eden reflünün bazı hastalarda yemek borusu kanseri riskini artırabiliyor. Özellikle de yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları tedavide önemli rol oynuyor" dedi.

Mide yanması ve ekşime şikayetleri çoğu zaman önemsenmese de uzun süre devam eden reflünün ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, yıllarca süren reflüye bağlı gelişen hücresel değişimlerin yemek borusu kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekerek erken tanı ve düzenli takibin önemli olduğunu belirtti.

'HER REFLÜ KANSERE DÖNÜŞMEZ'

Uzun süre devam eden reflünün her hastada kansere yol açmadığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, "Reflünün kansere dönüşmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Ancak bunun için reflünün uzun yıllar, genellikle 15 yıl ve üzeri devam etmesi gerekir. Endoskopik incelemelerde yemek borusunun alt kısmında Barrett özofagusu olarak adlandırdığımız hücresel değişimlerin görülmesi durumunda, az da olsa yemek borusu kanseri gelişme riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle uzun süren reflü şikayetleri mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir" dedi.

'GECE BESLENME ALIŞKANLIKLARI REFLÜYÜ ARTIRIYOR'

Günümüzde değişen yaşam düzeninin reflü şikayetlerini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Özdenkaya, "Gece geç saatlere kadar çalışan, ders çalışan veya düzensiz beslenen kişilerde reflüyü daha sık görüyoruz. Yemek yedikten kısa süre sonra yatılması mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırıyor. Gün içinde ara sıra reflü yaşanabilir ancak bunun sıklaşması durumunda mutlaka değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

'SON ÖĞÜN İLE UYKU ARASINDA EN AZ 4 SAAT OLMALI'

Reflüden korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Özdenkaya, "Asitli içecekler, sigara ve mideyi tahriş eden gıdalardan uzak durulmalı. Özellikle son öğün ile uyku arasında en az 4 saatlik bir süre bırakılması gerekiyor. Ayrıca baş kısmı hafif yükseltilmiş şekilde uyumak gece reflüsünü azaltabiliyor. Çünkü gece oluşan reflü ataklarında mide asidi akciğerlere kaçarak ciddi akciğer enfeksiyonlarına, hatta zatürreye neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yemek Tarifi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Reflü Uzun Sürede Ciddi Riskler Taşıyor - Son Dakika

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