REMODEL çalışması 106 hastada semaglutidin böbrek etkisini inceledi, uzman uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

REMODEL çalışması 106 hastada semaglutidin böbrek etkisini inceledi, uzman uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
REMODEL çalışması 106 hastada semaglutidin böbrek etkisini inceledi, uzman uyardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nature Medicine'da yayımlanan REMODEL çalışması, 106 diyabetli böbrek hastasında semaglutidin etkilerini 52 hafta inceledi. Uzman Dr. Sinan Erten, ilacın fibrozisi frenleme potansiyeline dikkat çekti ancak birincil sonlanımlar anlamlı çıkmadığı için erken uyardı.

Gelişmiş görüntüleme ve biyopsi yöntemleriyle yapılan yeni bir çalışma, tip 2 diyabet ve kronik böbrek hastalarında kullanılan semaglutidin organ üzerindeki biyolojik etkilerini inceledi. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Medicana Sağlık Grubu Nefroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Sinan Erten, ilacın böbrek damar direncini düşürme ve fibrozisi (doku sertleşmesini) frenleme potansiyeline dikkat çekerek, bu verilerin klinik başarısı kanıtlanmış tedavilerin arka planını anlamak açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Tip 2 diyabet ve buna bağlı gelişen kronik böbrek hastalığı, dünya genelinde milyonlarca insanı ve organ fonksiyonlarını tehdit eden en yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor. Son yıllarda özellikle kilo yönetimi ve şeker kontrolündeki başarısıyla gündeme gelen 'semaglutid' etken maddeli ilaçların, böbrekleri koruyucu etkileri bilim dünyasının merceğinde. Tıp literatürünün saygın dergilerinden Nature Medicine'da yayımlanan REMODEL araştırması, ilacın böbrek dokusu üzerindeki hücresel düzeydeki etkilerini inceledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medicana International İzmir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Sinan Erten, yeni araştırmanın sonuçlarını ve hastalar için ne anlam ifade ettiğini detaylarıyla paylaştı.

REMODEL çalışması kapsamında, tip 2 diyabet ve kronik böbrek rahatsızlığı bulunan 106 kişi 52 hafta boyunca yakından takip edildi. Bir gruba haftalık 1 mg semaglutid, diğer gruba ise plasebo (etkisiz ilaç) uygulandı. Süreç boyunca hastalar gelişmiş MR görüntülemelerinin yanı sıra moleküler düzeyde incelemeler, biyopsiler ve genetik haritalama yöntemleriyle analiz edildi. Elde edilen veriler; ilacın böbreklerdeki damar direncini azaltabileceğini, doku sertleşmesi olarak bilinen fibrozisin ilerlemesini engelleyebileceğini ve süzme sistemini oluşturan damar hücrelerinin yapısını olumlu etkileyebileceğini gösterdi. Araştırmanın biyolojik süreçleri anlamak açısından kıymetli olduğunu ancak doğrudan bir fevkaladelik olarak görülmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Sinan Erten, "REMODEL, semaglutidin böbrek koruyucu etkisinin damar direnci, endotel sağlığı ve fibrozis üzerinden gelişebileceğini destekliyor; ancak bu mekanizmaları kesin olarak kanıtlamıyor. En kritik nokta, çalışmanın birincil sonlanımlarının anlamlı çıkmaması. Çalışmanın sonuçlarından semaglutidin direkt böbrekteki fibrozisi gerilettiği, böbreğin süzme fonksiyonunu artırdığı sonucunu çıkarmamak gerekiyor. Bu ilacın zayıflatıcı ve şekeri düşürücü etkilerinin de bu parametrelere olumlu katkısı vardır" diye konuştu.

Asıl güçlü ispat FLOW araştırması

Yeni çalışmanın, ilacın klinik başarısını kanıtlayan geniş çaplı araştırmaların biyolojik temelini açıklığına kavuşturduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sinan Erten, hekimlerin karar verirken dayandığı ana kaynağa dikkat çekti. Uzm. Dr. Sinan Erten, "Bir başka çalışmada klinik karar açısından asıl güçlü dayanak FLOW araştırmasıdır. 3 bin 533 hastada, ortalama 3-4 yıllık takip sürecinde; böbrek yetmezliği, süzme kapasitesinde yüzde 50 veya daha fazla kayıp yaşanması ya da böbrek ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm gibi bileşik risklerde yüzde 24 oranında nispi bir azalma sağlandığı gösterildi. Üstelik sadece böbreğe özgü durumlarda da doğrudan fayda gözlendi. Bu nedenle REMODEL'i, FLOW çalışmasında görülen bu klinik yararın arka planındaki biyolojik sebepleri güçlendiren bir araştırma olarak değerlendiririm. 'Semaglutid böbrek sertleşmesini geri çeviriyor' veya 'tüm kronik böbrek hastalıklarında aynı yararı sağlar' yorumlarını yapmak için henüz erken, daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır" açıklamasını kaydetti.

Diyabet ve böbrek hastaları için bu tür bilimsel gelişmelerin umut verici olmasının yanında reçeteli ilaç kullanımında bireysel durumların daha önemli olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Sinan Erten, her hastanın böbrek evresi, genel sağlık durumu ve metabolik yapısı farklı olduğundan, böbrek koruyucu tedavilerin mutlaka nefroloji ve endokrinoloji uzmanlarının gözetiminde planlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA
BöbrekSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem Artık zorunlu olacak Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı Kadın gardiyan görevden alındı Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı
Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
10:41
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:35
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 11:10:03. #.0.2#
SON DAKİKA: REMODEL çalışması 106 hastada semaglutidin böbrek etkisini inceledi, uzman uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei