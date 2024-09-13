Rize'de Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Sağlık Günleri Düzenlendi

Sağlık

Özel gereksinimli çocuklara özel muayene

RİZE - Rize'de yaşayan özel gereksinimli çocukların ulaşmakta güçlük çektiği doktorlar Engeliz Yaşam Merkezi'nde onlarla buluşuyor.

Rize Merkez Camiönü Mahallesinde faaliyet gösteren Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programla ulaşılması zor doktorlar gençlerin ve çocukların tedavileri için Rize'ye geldi. Çocuk Ortopedisi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Görgün ve fizyoterapistler ile birlikte çocuklar ve gençler muayene edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İl dışına çıkmakta güçlük çeken, kendilerine ulaşamayan özel gereksinimli çocuklar için yaklaşık 4 yıldır belli periyodlarda Rize'ye geldiklerini dile getiren Doç. Dr. Barış Görgün "Normalde İstanbul'da hizmet veriyoruz. Ancak 3-4 yıldır Rize'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde rehabilitasyona gelen çocukların ortopedik muayene ve tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Burada hastalarla çok güzel ve sıcak bir diyaloğumuz var. Bazılarıyla çok eski yıllardan beridir tanışıyoruz, bazılarının tedavilerini İstanbul'da bizzat yapmışız. Dolayısıyla kontrol hastalarımızı da burada görme ve karşılaşabilme imkanımız oluyor. Ailelerle de çok güzel bir samimiyetimiz var. Sık sık görüşüp takiplerini aksatmamaya çalışıyoruz. Biz buradaki ailelerin yaklaşımlarından çok memnunuz umarım onlarda memnundur" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir yere gidemeyen çocuklar için burası tam bir aktivite alanı oldu"

Ailelerin en büyük korkusu olan 'Biz olmadığımızda çocuklarımız ne olacak' çekincesini ortadan kaldırmak için mücadele verdiklerini ifade eden Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Uzman Fizyoterapist Filiz Bayraktaroğlu ise, "Burada 18 yaş üzeri herhangi bir yerden destek almayan, öğrenim çağı dışına çıkmış, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine rapor süresi bittiği için gidemeyen gençlere ve çocuklara çeşitli atölye imkanları sunuyoruz. Onun haricinde 0-18 özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olan çocukların hem bireysel, hem grup hem sosyal hayata uyum, günlük yaşam becerilerini artırma bu yönde aktiviteler yapmalarını sağlıyoruz. Özellikle hani evde kalmış olan, herhangi bir yere gidemeyen çocuklar için burası tam bir aktivite alanı oldu. O yüzden aileler de çok mutlu. Çocuklarının gidebileceği güzel vakit geçirebileceği ve geri dönüşünü de güzel. Eve gittikleri zaman mesela anlatıyorlar, işte bugün böyle yaptık, şöyle ettik. Bazıları hani yaş gereği ve ailelerinden daha böyle bağımsız olabilecek gençler. Onları bağımsızlaştırmaya çalışıyoruz. Aileler bunu fark edince daha rahatlıyorlar. Bizim ailelerin en büyük korkusu 'yarın öbür gün hani ben olmadığında çocuğum kendi başının çaresine bakabilecek mi?'. Biz öğrencilerimizin yüzde 60'lık kesimiyle aslında bunu çalışıyoruz. Belediyeye bağlı Meydan Sosyal Tesisleri'nde yapabilecekleri işleri ayarladık. Oradaki ekiplerle beraber staj gibi 3-4 aylık çalışma süresi yaptık onlara. Sonra herhangi bir yerden bakım ücreti dahi almayan gençlerden oraya yarı zamanlı işe yerleştirdiğimiz genç oldu. Bazıları belediyeye ait seraya gidiyor. Orada hani işbaşı programı olabilir mi diye onu zorluyoruz. Rize Belediyesi bir çatı ve onun içindeki tüm imkanları sonuna kadar kullandırtıyorlar. Bu yüzden de öğrettiğimiz şeyleri çocukların bildiği yapabildiği aktiviteleri dışa yayma şansınız oluyor ve bu şekilde özellikle 18 yaş üzeri engel durumu ne olursa olsun çocukların hepsi bizim dışarıda. Bizim aslında amacımız şu. Yaşı ne olursa olsun çocukların fonksiyonelliğini arttırmak ve bağımsızlıklarını sağlamak. Artık ülkemizde belediyeler engelsiz yaşam merkezleri kuruyorlar ama kimisi işte sadece bir gruba özel açabiliyor. Biz burada tüm grupları, tüm özel gereksinimli grupları içeren çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

2 gün boyunca Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen tüm çocuk ve gençler doktor ve fizyoterapistler eşliğinde muayene edilerek kontrolleri yapıldı.