Rize'de Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Rize'de Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Rize'de aşırı kilo vermek isteyenler için sağlık tesislerinde ücretsiz beslenme danışmanlığı sunuluyor.

04.03.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de kilo vermek isteyenlere ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti veriliyor

RİZE - Rize'de aşırı kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşlar için birinci basamak sağlık tesislerinde diyetisyen kontrolünde beslenme danışmanlığı hizmeti verilmeye başlandı.

Rize'de Sağlıklı Hayat Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerine başvuran birçok kişi, beslenme danışmanlığı hizmetini veren diyetisyenlerin rehberliğinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak ideal kilolarına ulaşıyor. Ardeşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Diyetisyen Ayşegül Aydın Seyhan kişinin kilo verme sürecinde aynı zamanda kan değerlerini de takip ettiklerine vurgu yaparak "Beslenme danışmalığı için başvuran kişilerin öncelikle boyunu, ağırlığını, bel çevresini ölçüp kan tahlili sonuçlarına göre beslenme listelerini oluşturuyoruz. Kişi fazla kilolarını verene kadar ya da kan tahlili sonucundaki bozuklukları düzelene kadar takip altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardeşen İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde danışma hizmeti alan Gülseven Başkarahan isimli danışan ilk başlarda zorlandığı programın şimdi yaşam tarzı olduğunu dile getirerek "94 kilo ile başlamıştım şu anda 79 kiloyum. Diyetisyenimiz Ayşegül Hanım olmasaydı ben bu kiloları veremezdim. Aile hekimimizin önerisiyle buraya geldim. Kendim daha önce çok uğraşmıştım 3-4 kilo verip tekrar alıyordum ama şu an 15 kilo verdim. İlk zamanlarda zorlanmıştım ama şimdi yaşam biçimim oldu. Çok memnumum güzel kilo verdim" dedi.

Bir başka danışan Leyla İslamoğlu ise, "Ayşegül hanıma 5-6 ay önce gelmiştim. 82 kiloydum ve fazla kilolarımdan rahatsız olduğum için bana burayı önerdiler. İlk başlarda birazcık zorlandım ama Ayşegül Hanım bana çok yardımcı oldu. Şu an 72 kiloyum hedefim 65 kilo olmak" diye konuştu.

Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral ise yaptığı açıklamada "Öncelikli amacımız topluma sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak, sağlıklı bireylerin de sağlıklarını devam ettirmelerini sağlamak. Fazla kilosu olan kişiler ya da beslenmeye bağlı hipertansiyon, kolesterol, diyabet gibi hastalıklara sahip olan kişiler gönül rahatlığıyla sağlık tesislerimizde hizmet sunmakta olan diyetisyenlerimize başvurabilirler. Özellikle Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi ve İlçelerde ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ya da toplum sağlığı merkezlerinde bulunan diyetisyenlerimiz beslenme danışmalığı hizmeti vermektedirler. Şikayeti olan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla başvurabilirler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Rize'de Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:13:33. #7.12#
SON DAKİKA: Rize'de Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.