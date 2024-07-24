Roche Türkiye, Türkiye'de Hepatoselüler Karsinom'un (HCC) Ekonomik Yükü Araştırmasının Sonuçlarını Paylaştı - Son Dakika
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Sağlık

Roche Türkiye, Türkiye'de Hepatoselüler Karsinom'un (HCC) Ekonomik Yükü Araştırmasının Sonuçlarını Paylaştı

Roche Türkiye, HCC hastalığının Türkiye'deki ekonomik yükünü belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, HCC'nin yıllık ekonomik yükü 2 milyar TL'nin üzerinde. Türkiye'de bilinen 6 bin 152 HCC hastası bulunuyor ve bu hastaların maliyeti SGK sağlık harcamalarının yüzde 0,4'ünü oluşturuyor. Araştırma sonuçları, HCC'nin gelecekteki sağlık harcamaları üzerindeki potansiyel yükünün dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.

24.07.2024 12:29
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Roche Türkiye, "Türkiye'de Hepatoselüler Karsinom'un (HCC) Ekonomik Yükü" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karaciğer kanseri dünyada en sık görülen altıncı kanser olup, kansere bağlı ölümlerde üçüncü sırada yer alıyor. HCC hastalığı ise karaciğer kanserlerinin yüzde 75-80'ini oluşturuyor.

Karaciğer kanserlerinin en sık görülen alt türü HCC'nin mali yükünü belirlemek amacıyla yürütülen hastalık yükü araştırması, Roche Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Medikal onkolog, hepatobiliyer cerrah ve gastroenterolog hekimlerden oluşan 12 kişilik uzman ekibin katılımıyla yürütülen araştırmaya göre, HCC'nin yıllık ekonomik yükü, 2 milyar TL'nin üzerine çıkıyor.

Türkiye'de 6 bin 152 HCC hastası bulunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen araştırmaya katkı sağlayanlardan Polar Sağlık Ekonomisi ve Politikası Genel Müdürü Prof. Dr. Mehtap Tatar, Türkiye'de bilinen 6 bin 152 HCC hastası bulunduğunu ve bu hastaların 3 bin 876'sının ameliyatla alınamayan, 2 bin 276'sının ise ameliyatla alınabilen vakalardan oluştuğunu belirtti.

Araştırma hakkında bilgi veren Tatar, "Hasta maliyetlerine ilişkin verilere göre, HCC'nin yıllık sağlık harcamalarındaki payı, ameliyat ile alınamayan vakalar için 2 milyar TL'nin üzerinde, ameliyat ile alınabilen vakalar içinse 37 milyon TL olarak hesaplandı. HCC için yapılan toplam harcamalar, SGK sağlık harcamalarının yüzde 0,4'ünü oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, bir hastalığın geri ödeme kurumu üzerindeki maliyet yüküne ilişkin mali verilerin, hastalık trendlerinin gelecekteki etkisini tahmin etmek ve hastalığa karşı önleyici tedbirler planlamak için çok önemli olduğunu vurguladı.

HCC alanında ilk defa yapılan hastalık yükü çalışmasının da bu amaca büyük katkı sağladığına değinen Tatar, çalışmanın sonunda elde edilen bulguların, gelecekte HCC yıllık sağlık harcamaları üzerindeki potansiyel yükün dikkate alınması gerektiğine işaret ettiğini aktardı.

"Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonları, kronik karaciğer hastalığı ve sirozun başlıca nedenleri arasında*

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane ise sirozun, kronik karaciğer hastalığı ve HCC'nin ana risk faktörü olduğunu belirterek, "Yapılan iki ayrı araştırmaya göre, Türkiye'deki vakalarının yüzde 74'ü ve yüzde 87'si siroza bağlı. Siroz hastalarının yaklaşık 20'sinde hastalığa maruz kaldıktan sonra 10 yıl içinde bu hastalık gelişmekte. Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonları, kronik karaciğer hastalığı ve sirozun başlıca nedenleri arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Obezite, tip 2 diyabet, sigara ve alkol tüketiminin son zamanlarda daha yaygın hale geldiğine değinen Dane, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerde olduğu gibi, HCC görülme sıklığı önümüzdeki yıllarda artış gösterebilir ve yıllık sağlık harcamalarına olan yükü ağırlaştırabilir. Bu araştırma ile HCC'nin yıllık sağlık harcamaları üzerindeki toplam maliyetini tahmin etmeyi amaçladık. Önleyici yaklaşımlar ve tarama programları, bu baskıyı azaltmak için faydalı olabilir."

Kaynak: AA

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