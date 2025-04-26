Romatizmal hastalıkların vücuttaki etkileri yapay zeka ile görselleştirildi

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerince açılan sergide, romatizmal hastalıkların vücuda verdiği hasarlar, tedavi öncesi ve sonrası durum yapay zeka desteğiyle hazırlanan fotoğraflarla anlatılıyor.

"Romatizmal hastalıklar görünmez değildir" konulu sergi, Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sanat Galerisi'nde açıldı.

ERÜ İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Soner Şenel ile Çocuk Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan'ın hazırladığı serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile bölümün takibindeki hastalar ve uzman doktorlar katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, hem vatandaş olarak hem de doktor olarak gezdiği serginin hastalığa dikkati çekmek için önemli olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Şenel de romatizmal hastalıkların hem halk arasında hem de hekimler arasında istenilen ölçüde bilinmediğini belirterek, sergiyi hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıklarını ifade etti.

Hastalığı bilinir hale getirmek istediklerini dile getiren Şenel, "Romatizma erken teşhis ve tedavi olmazsa hasar bırakıyor. Fotoğraflarda tedavi öncesi ve sonrası hallerde mevcut. Fotoğraflarda yapay zeka kullandık hem bilimden, teknolojiden geri kalmamak hem de yapay zekayı doğru kullanmak adına. Eğer siz yapay zekayı kontrol etmezseniz o sizi kontrol ediyor. Mesela ben deformiteli hasta resmi yüklediğimde o otomatik bunu düzeltiyor." dedi.

Doç. Dr. Kısaarslan da bölüm olarak yenidoğandan 18 yaşına kadar romatizmal hastalığı olan çocuklara hizmet verdiklerini belirti.

Sergide, çocuklardaki romatizmal hastalıklara da yer verdiklerini söyleyen Kısaarslan, "Bunların bir kısmı akut hastalık dönemindeki görseller, bir kısmı da kronik dönemdeki görseller. Cilt bulgusu, eklem bulgusu ön planda olan hastaların fotoğraflarına yer verdik." diye konuştu.

38 fotoğrafın yer aldığı sergi, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek.