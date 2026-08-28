Rüzgar Bebeğin Kalp Ameliyatı Başarıyla Yapıldı

ORDU'da 24 haftalık ve 610 gram doğan Rüzgar bebeğin kalbinde açık kalan damar, İstanbul'dan gelen Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatak başında yapılan ameliyatla kapatıldı. Ameliyatın ardından bebeğin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kentte yaşayan Vildan Baş'ın 24 haftalık bebeği, 19 gün önce Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya geldi. 610 gram doğan bebeğin kalbinde PDA (Patent Duktus Arteriozus) adı verilen açık damar tespit edildi. İlaç tedavisine rağmen damar kapanmayınca bebeğin ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmesi planlandı. Sevkin, bebeğin çok düşük ağırlığı nedeniyle risk oluşturabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Ali Rıza Karaci Ordu'ya davet edildi.

Prof. Dr. Karaci, Ordu'da görev yapan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak ile birlikte yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeğe yatak başında PDA ligasyonu ameliyatı gerçekleştirdi. Açık kalan damar başarılı şekilde kapatıldı.

'BU TÜR BEBEKLERİN SEVKİ ÇOK ZOR'

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PDA sorunuyla sık karşılaşıldığını söyledi. Öncelikle ilaç tedavisi uygulandığını belirten Prof. Dr. Karaci, ilaçla kapanmayan damarın cerrahi olarak kapatılması gerektiğini ifade etti. Bu tür bebeklerin başka merkezlere sevkinin riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Karaci, "Erken doğan küçük bebeklerin bu tür ameliyatları, hastane şartları müsaitse bulundukları merkezde yapılabiliyor. Ordu'da da böyle bir bebeğimiz vardı. Hastane şartlarının uygun olduğunu değerlendirdik ve buraya geldik. Çocuğun damarını başarılı şekilde kapattık. Kontrol ekosu da iyi çıktı. Operasyon güzel geçti. İnşallah çocuk bundan sonra hızlı bir şekilde büyüyecek" dedi.

Yaklaşık 600 gram ağırlığındaki bebeğin ameliyatının hassas olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karaci, "Çocuğun küçük olması işi zorlaştırıyor. 600 gramlık bir bebeğe dokunsanız dahi enfeksiyon açısından çok dikkatli olmak gerekiyor. Ameliyatı güzel oldu, inşallah bundan sonra hızlıca büyüyecek ve gelişecektir" diye konuştu.

'YATAK BAŞINDA YAPILMASI ÖNEMLİ'

Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak, ameliyat sonrası bebeğin durumunun stabil olduğunu belirterek, ilk 24 saatin önemli olduğunu söyledi. Dr. Azrak, 610 gram ağırlığındaki prematüre bebeklerin başka bir merkeze sevkinin risk taşıdığını belirterek, operasyonun Ordu'da yatak başında yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar da PDA'nın özellikle prematüre bebeklerde görülen bir sorun olduğunu belirterek, ilaçla kapanmayan damarın cerrahi olarak kapatıldığını söyledi.

Ailesinin 'Rüzgar' adını verdiği bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz tarafından, operasyon için İstanbul'dan Ordu'ya gelen Prof. Dr. Ali Rıza Karaci'ye teşekkür belgesi takdim edildi.