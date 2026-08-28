Rüzgar Bebeğin Kalp Ameliyatı Başarıyla Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rüzgar Bebeğin Kalp Ameliyatı Başarıyla Yapıldı

Rüzgar Bebeğin Kalp Ameliyatı Başarıyla Yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 24 haftalık doğan Rüzgar bebeğin kalbindeki damar, İstanbul'dan gelen uzman tarafından kapatıldı.

ORDU'da 24 haftalık ve 610 gram doğan Rüzgar bebeğin kalbinde açık kalan damar, İstanbul'dan gelen Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatak başında yapılan ameliyatla kapatıldı. Ameliyatın ardından bebeğin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kentte yaşayan Vildan Baş'ın 24 haftalık bebeği, 19 gün önce Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya geldi. 610 gram doğan bebeğin kalbinde PDA (Patent Duktus Arteriozus) adı verilen açık damar tespit edildi. İlaç tedavisine rağmen damar kapanmayınca bebeğin ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmesi planlandı. Sevkin, bebeğin çok düşük ağırlığı nedeniyle risk oluşturabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Ali Rıza Karaci Ordu'ya davet edildi.

Prof. Dr. Karaci, Ordu'da görev yapan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak ile birlikte yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeğe yatak başında PDA ligasyonu ameliyatı gerçekleştirdi. Açık kalan damar başarılı şekilde kapatıldı.

'BU TÜR BEBEKLERİN SEVKİ ÇOK ZOR'

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PDA sorunuyla sık karşılaşıldığını söyledi. Öncelikle ilaç tedavisi uygulandığını belirten Prof. Dr. Karaci, ilaçla kapanmayan damarın cerrahi olarak kapatılması gerektiğini ifade etti. Bu tür bebeklerin başka merkezlere sevkinin riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Karaci, "Erken doğan küçük bebeklerin bu tür ameliyatları, hastane şartları müsaitse bulundukları merkezde yapılabiliyor. Ordu'da da böyle bir bebeğimiz vardı. Hastane şartlarının uygun olduğunu değerlendirdik ve buraya geldik. Çocuğun damarını başarılı şekilde kapattık. Kontrol ekosu da iyi çıktı. Operasyon güzel geçti. İnşallah çocuk bundan sonra hızlı bir şekilde büyüyecek" dedi.

Yaklaşık 600 gram ağırlığındaki bebeğin ameliyatının hassas olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karaci, "Çocuğun küçük olması işi zorlaştırıyor. 600 gramlık bir bebeğe dokunsanız dahi enfeksiyon açısından çok dikkatli olmak gerekiyor. Ameliyatı güzel oldu, inşallah bundan sonra hızlıca büyüyecek ve gelişecektir" diye konuştu.

'YATAK BAŞINDA YAPILMASI ÖNEMLİ'

Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak, ameliyat sonrası bebeğin durumunun stabil olduğunu belirterek, ilk 24 saatin önemli olduğunu söyledi. Dr. Azrak, 610 gram ağırlığındaki prematüre bebeklerin başka bir merkeze sevkinin risk taşıdığını belirterek, operasyonun Ordu'da yatak başında yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar da PDA'nın özellikle prematüre bebeklerde görülen bir sorun olduğunu belirterek, ilaçla kapanmayan damarın cerrahi olarak kapatıldığını söyledi.

Ailesinin 'Rüzgar' adını verdiği bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz tarafından, operasyon için İstanbul'dan Ordu'ya gelen Prof. Dr. Ali Rıza Karaci'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Hastane, Sağlık, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Rüzgar Bebeğin Kalp Ameliyatı Başarıyla Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Trump’tan Ontario Gölü’ne ’Amerika’ adı Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy’e geliyor Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 18:40:29. #7.13#
SON DAKİKA: Rüzgar Bebeğin Kalp Ameliyatı Başarıyla Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement