Hastanelerdeki randevu sıkıntısı için iki yeni uygulama hayata geçiyor - Son Dakika
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Hastanelerdeki randevu sıkıntısı için iki yeni uygulama hayata geçiyor

24.12.2022 13:10

Hastanelerdeki randevu sıkıntısına çözüm bulmak için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 2 yeni uygulama başlatıyor. MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu sebeple randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Merkezi Hekim Randevu Sisteminde iki yeni uygulama başladığını duyurdu.

Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir" ifadelerini kullandı.

PEKİ NEDİR O UYGULAMALAR?

Buna göre MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak. Bu iki uygulamayla, hastaların MHRS randevuları konusunda zorluk yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hastane randevularında iki yeni uygulama hayata geçiyor

RANDEVU ALIP GELMEYENLERİN ORANI YÜZDE 21

MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı son 1 ayda yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu oran, muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişiminde engel oluşturuyor. Yeni uygulama kapsamında MHRS üzerinden randevu alındığında vatandaşların karşısına "Sayın vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır" uyarısı çıkıyor. Randevulara gidemeyecek olan hastaların, randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önem taşıyor. Sistemde hem internet sitesi üzerinden, hem de SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri bulunuyor.

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Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hastanelerdeki randevu sıkıntısı için iki yeni uygulama hayata geçiyor - Son Dakika


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