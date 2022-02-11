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Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım

11.02.2022 23:55

Sağlık Bakanı Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Koca, "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.

"O GÜNLERİ UNUTUN GİTSİN"

Bakan Koca, paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi.

Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili içi gönderme dolu paylaşım
Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili içi gönderme dolu paylaşım
Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili içi gönderme dolu paylaşım
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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım - Son Dakika
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