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Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Sağlık Bakanı Koca solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışa dikkat çekerek ''En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor'' dedi. Yoğun bakım yataklarında doluluk oranlarına ilişkin de bilgi veren Koca, İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 83 olduğunu belirtti.

17.01.2024 - 12:02,  Güncelleme: 13:03
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Yurt genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında artış var. Bakan Koca en sık grip, RSV ve COVID vakalarının görüldüğünü açıkladı. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 83'e ulaştığını belirten Koca, "İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kış aylarında virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğünü hatırlatan Koca, bunun mevsim şartlarının beklenen sonucu olduğunu, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

EN SIK GRİP, RSV VE COVID VAKALARI GÖRÜLÜYOR

Koca, solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın mevsim şartları nedeniyle diğer ülkelerle benzerlik gösterdiğini, en sık grip, RSV ve COVID vakalarının görüldüğünü belirtti.

ACİLE BAŞVURULARDA YÜZDE 20'YE YAKIN ARTIŞ VAR

Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu ifade eden Koca, enfeksiyonlardan korunmak için hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

"ŞİKAYETLER UZUN SÜRE DEVAM EDİYORUSA HEKİME BAŞVURULMALI"

Koca, "Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa aile hekimine başvurmamız gerekir. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder." dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranı ile ilgili de konuştu. Hastanelerde servis yatağı doluluk oranının ortalama yüzde 65 olduğunu ifade eden Koca, "Yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: baba doluluk normal insanlar yanak yanağa yolculuk yapıyor toplu taşımalarda Yanıtla 0 42
  • Bay RİZE: Rize perisan vakalar arttı Yanıtla 1 7

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