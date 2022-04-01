Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.
Kaynak: DHA
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