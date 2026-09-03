Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ildeki bin 774 gebe okuluyla hizmet verdiklerini açıkladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ildeki bin 774 gebe okuluyla hizmet verdiklerini açıkladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ildeki bin 774 gebe okuluyla hizmet verdiklerini açıkladı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde bin 774 Gebe Okulu ile hizmet verdiklerini ve bugüne kadar 1 milyon 117 bin anne adayına destek sağladıklarını duyurdu. Ayrıca 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamasının 260 bini aşkın aktif kullanıcısına rehberlik ettiğini belirten Bakan, tüm anne-baba adaylarını bu okullara davet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bu eşsiz heyecanı paylaşmak ve ebeveynlerimizin yanında olmak için 81 ilimizde bin 774 Gebe Okulumuzla hizmet veriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' notuyla paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu eşsiz heyecanı paylaşmak ve ebeveynlerimizin yanında olmak için 81 ilimizde bin 774 Gebe Okulumuzla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 117 bin anne adayımıza; ebelerimiz, fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimizle bütüncül bir destek sunduk. Ayrıca 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızla da 260 bini aşkın aktif kullanıcımıza rehberlik ediyoruz. Tüm anne-baba adaylarımızı Gebe Okullarımıza bekliyoruz. Bu süreçte emeğini ve sevgisini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ildeki bin 774 gebe okuluyla hizmet verdiklerini açıkladı - Son Dakika

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