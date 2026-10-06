Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul'da kavgada yaralanan 8 kişiyi takip ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "( İstanbul'da bir ortaokuldaki kavga) 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."