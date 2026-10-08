Sağlık Bakanı Memişoğlu, Maltepe'de 5 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de çöken binaya ilişkin "Olaydan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesine ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olaydan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.