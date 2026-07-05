Bakan Memişoğlu'ndan 'Geleceğin Mührü' paylaşımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu.

Memişoğlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Kökleri mazide, gözü ufukta olan bir milletiz. Şanlı ecdadımızdan devraldığımız kutlu emaneti sarsılmaz bir inançla yarınlara taşırken, attığımız her adımla Türkiye Yüzyılı'na geleceğin mührünü gururla vuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Sağlıkta Güçlü Türkiye" mesajının yer aldığı görsele de yer verdi.