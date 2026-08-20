Sağlık Bakanı'ndan Yeni Sağlık Modeli - Son Dakika
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Sağlık Bakanı'ndan Yeni Sağlık Modeli

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Bakan Memişoğlu, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli'ne geçildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli"ne geçtiklerini belirterek, "Spor, hareket, sağlıktır, mutluluktur. Toplumsal olarak bu dönüşümü ve bu mantığın değişimini sağlatmamız lazım." dedi.

AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Memişoğlu, partililerle bir araya geldi.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin olduğu gibi Burdur'un da sağlık hizmetlerinin altyapısında büyük gelişim gösterdiğini ifade ederek, Burdur'da 12'si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisinin hizmete sunulduğunu söyledi.

Burdur'da bir yılda 4 milyona yakın insanın sağlık hizmeti aldığına dikkati çeken Memişoğlu, AK Parti olarak hiçbir zaman olanla yetinen değil, daha çoğunu isteyen ve hizmetkar mantığıyla hareket eden, sorunları dinleyen, dertlere derman olan bir parti olduklarını vurguladı.

AK Parti olarak her zaman en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, "Burdur'da 2002 öncesinde sadece bir ambulans varmış. Şehrin bir tane ambulansının olduğu şehirden, bugün 40'ın üzerine ambulansı olan, her an herkese ulaşabilen sağlık hizmetine evrilmiş durumdayız." diye konuştu.

Memişoğlu, Bakanlık olarak "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli"ne geçtiklerinin altını çizerek, insanların sağlıklı kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"Spor, hareket sağlıktır, mutluluktur"

İnsanların hastalanmadan önce hastanelerden, sağlıklı hayat merkezlerinden hizmet almalarını öneren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Şehirleşmiş bir toplumda maalesef yeme alışkanlığının ve hareketsizliğin olduğu bir toplumda en büyük riskler kilo, hareketsizlik ve özellikle tütün kullanımı. Ölümlerin yüzde 50'si bunlardan kaynaklanıyor. Yani hareketli olacağız. Biz sporu sadece kazanmak ve mücadele etmek için değil, sağlıklı olmak ve mutlu olmak için yapmamız lazım. Yani spor sadece bir maçı kazanmak, mücadeleyi kazanmak değildir. Spor, hareket sağlıktır, mutluluktur. Toplumsal olarak bu dönüşümü ve bu mantığın değişimini sağlatmamız lazım. Onun için sporu ve hareketi rutin her gün yapacak şekilde tüm vatandaşımız dikkate alsın."

Tütün kullanımının kalp krizi, inme denilen beyin kanaması, hipertansiyon, uykusuzluk, gırtlak kanseri yaptığını dile getiren Memişoğlu, toplumu kötü alışkanlıklardan korumak gerektiğini belirtti.

Tütün kullanımından kurtulmaları için ücretsiz ilaç tedavisi verdiklerini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sigara bırakma polikliniklerimizde bedava hizmet veriyoruz, bırakmak isteyenlere ilaç ve manevi olarak da destek veriyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle destek veriyoruz. Aile hekimleri de sigara bırakma için hizmet veriyorlar. Tütün kullanımından toplumumuzu ve kendimizi kurtaralım. Çünkü biz sağlıklı 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızla sizler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ama toplumun da kendisine, sağlıklı kalması için çabaya ve bize destek olup, bu toplumun sağlıklı kalmasını ve kendisine sağlıklı yaşamasını sağlatmamız gerekir. Onun için ben Burdur'da özellikle sağlık hizmetlerini daha iyi yapacağımızı, daha iyi sağlık hizmeti sunmak için de her şeyi elimizden geldiğince yapacağımızı sizlere sözünü veriyorum."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı'ndan Yeni Sağlık Modeli - Son Dakika

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