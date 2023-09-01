Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Pirola Varyantı Aşıdan Kaçabilir - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Pirola Varyantı Aşıdan Kaçabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Pirola Varyantı Aşıdan Kaçabilir
Son Güncelleme: 01.09.2023 11:17

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Pirola varyantının aşıdan kaçma ihtimali olan bir varyant olduğunu belirtti. Şener, vatandaşların semptomlarını takip etmeleri ve test yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen koronavirüs varyantı Pirola'nın (BA.2.86), baskın hale gelme ve aşıdan kaçma ihtimali olan bir varyant olabileceğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi de olan Şener, AA muhabirine, Eris'in (EG.5.1) ardından gündeme gelen Pirola varyantının, bilim çevrelerinde "süper varyant" olarak adlandırılmaya başlandığını belirtti.

Aşıyla vücutta oluşan antikorların, Pirola varyantını durduramayacağı yönünde hipotezlerin olduğunu belirten Şener, "Pirola varyantının aşıdan kaçan bir varyant olma ihtimali ve diğer varyantlar içerisinde sivrilip baskın hale gelme ihtimali yüksek gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

"Belirti varsa test yaptırın"

Pirola varyantının ölüm ya da hasta yatış oranlarını artırdığına yönelik bir bilginin olmadığını ancak sürecin takibinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti:

"Ülkemiz dahil olmak üzere bazı ülkelerde, artık Kovid-19 salgınıyla ilgili şikayetlerinde kişiler çoğunlukla hastanelere gitmiyorlar, herhangi bir test yaptırmıyorlar. Pirola varyantında da semptomlar aynı. Vatandaşlarımız, ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve halsizlik, kas, eklem ağrısı gibi semptomlardan birkaç tanesi varsa, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup mutlaka PCR testi yaptırmalı. Test pozitifse, en azından kendileri açısından hastalığı geçirme zamanını belirlemeleri gerekiyor."

"Aşılama için test önemli"

Gelecek dönemde dünyada "varyantlara yönelik aşılamaların" ya da "aşı takvimlerinde değişikliklerin" gündeme gelmesini beklediklerini kaydeden Şener, şunları söyledi:

"Bu değişiklikler süreci içerisinde herhangi bir hasta için aşının gerekli olup olmadığını, hastanın son 6 ay içerisinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirip geçirmediğine bakarak değerlendiriyoruz. Kişi eğer son 6 ay içerisinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirmişse, sonbahar ve kış dönemi için aşılanmalarına gerek yok. Eğer buna yönelik herhangi bir test yaptırmadıysa, gereksiz bir aşılamayla, 'bağışıklığın yeniden tetiklenmesi' dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalması söz konusu olabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Pirola Varyantı Aşıdan Kaçabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Pirola Varyantı Aşıdan Kaçabilir - Son Dakika
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