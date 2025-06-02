Sağlık Bakanlığı'ndan Kilo Ölçüm Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan Kilo Ölçüm Kampanyası

02.06.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1.1 milyon kişiye boy-kilo ölçümü yapıldı, VKİ normal olmayanların sayısı 673 bin 25 oldu.

SAĞLIK Bakanlığı, 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında 10-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümünün gerçekleştirildiğini ve 673 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi (VKİ) derecelendirmesinde 'normal' aralığında olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasının 17-23 Mayıs tarihlerini kapsayan ikinci haftasında 281 bin 940'ı erkek, 309 bin 269'u kadın olmak üzere toplam 591 bin 209 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin VKİ belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, VKİ derecelendirmesine göre; kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4,2'sinin zayıf, yüzde 31,8'inin normal, yüzde 35,8'inin fazla kilolu ve yüzde 28,2'sinin obez sınırları içinde olduğu görüldü.

KADINLARDA OBEZİTE ORANI DAHA FAZLA

Sağlık Bakanlığı'nın fazla kiloluluk konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve bununla etkin şekilde mücadele etmek amacıyla ülke genelinde hayata geçirdiği kampanya kapsamında 10-23 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümü gerçekleştirildi. Kampanyanın ilk iki haftasında boy-kilo ölçümü yapılan toplam 1 milyon 143 bin 189 kişiden 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun VKİ derecelendirmesinde 'normal' aralığında olmadığı görüldü. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık müdürlüklerine yönlendirildi.

İkinci haftada elde edilen veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41,9 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,3'e kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 32,1 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 23,8'i geçtiğini ortaya koydu.

10 MİLYON KİŞİDE ÖLÇÜM HEDEFLENİYOR

Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı bu hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olan 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasını 10 Mayıs'ta başlatmıştı. Kampanya kapsamında 10 Temmuz'a kadar, 81 ilde 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümlerinin yapılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan Kilo Ölçüm Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:55:05. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan Kilo Ölçüm Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.