Sağlık Bakanlığı'ndan Kilo Ölçüm Kampanyası

SAĞLIK Bakanlığı, 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında 10-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümünün gerçekleştirildiğini ve 673 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi (VKİ) derecelendirmesinde 'normal' aralığında olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasının 17-23 Mayıs tarihlerini kapsayan ikinci haftasında 281 bin 940'ı erkek, 309 bin 269'u kadın olmak üzere toplam 591 bin 209 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin VKİ belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, VKİ derecelendirmesine göre; kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4,2'sinin zayıf, yüzde 31,8'inin normal, yüzde 35,8'inin fazla kilolu ve yüzde 28,2'sinin obez sınırları içinde olduğu görüldü.

KADINLARDA OBEZİTE ORANI DAHA FAZLA

Sağlık Bakanlığı'nın fazla kiloluluk konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve bununla etkin şekilde mücadele etmek amacıyla ülke genelinde hayata geçirdiği kampanya kapsamında 10-23 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümü gerçekleştirildi. Kampanyanın ilk iki haftasında boy-kilo ölçümü yapılan toplam 1 milyon 143 bin 189 kişiden 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun VKİ derecelendirmesinde 'normal' aralığında olmadığı görüldü. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık müdürlüklerine yönlendirildi.

İkinci haftada elde edilen veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41,9 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,3'e kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 32,1 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 23,8'i geçtiğini ortaya koydu.

10 MİLYON KİŞİDE ÖLÇÜM HEDEFLENİYOR

Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı bu hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olan 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasını 10 Mayıs'ta başlatmıştı. Kampanya kapsamında 10 Temmuz'a kadar, 81 ilde 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümlerinin yapılması hedefleniyor.