İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop yeni görevine uğurlandı - Son Dakika
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İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop yeni görevine uğurlandı

08.08.2022 13:06
İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop yeni görevine uğurlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü olarak atanan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, personelle vedalaştı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü olarak atanan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, personelle vedalaştı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Öztop, 3,5 yıla yakındır bulunduğu görevinden ayrılırken kendisine sürpriz olarak hazırlanan veda törenine katıldı.

Duygusal anlar yaşayan Öztop, İzmir'deki çalışma sürecinin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.

İzmir'de güzel bir ekiple çalıştığını belirten Öztop'un şu değerlendirmelerine yer verildi:

"2,5 yıla yakın devam eden pandemi sürecini beraber çalışarak geçirdik. Türkiye'de süreci en az zararla atlatan illerden biri olduk. Kendi kariyerim açısından İzmir İl Sağlık Müdürü olarak sizlerle çalışmak şerefine nail oldum. Hem bize bu görevi layık gören Bakanımıza teşekkür ediyorum hem de nasip eden Allah'a şükrediyorum. Emekleriniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

Plaket ve çiçek takdim edilen Öztop, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Mehmet Burak, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop yeni görevine uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop yeni görevine uğurlandı - Son Dakika
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