Karabük'te "Aile Diş Hekimlikleri" çocukların ağız bakımlarına başladı - Son Dakika
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Karabük'te "Aile Diş Hekimlikleri" çocukların ağız bakımlarına başladı

23.08.2022 11:28
Karabük'te "Aile Diş Hekimlikleri" çocukların ağız bakımlarına başladı

Sağlık Bakanlığınca "Aile Diş Hekimliği" modelinin hayata geçirildiği pilot illerden Karabük'te çocuklar, diş hekimlerine muayene olmaya başladı.

Sağlık Bakanlığınca "Aile Diş Hekimliği" modelinin hayata geçirildiği pilot illerden Karabük'te çocuklar, diş hekimlerine muayene olmaya başladı.

Eskişehir ve Kırşehir ile pilot il seçilen kentte, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alınarak aile hekimine giden 2-12 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılıyor.

Ebeveynlerin çocuklarının ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ile takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebildiği uygulama kapsamında çocuklara tedavilerinin sonunda, diş macunu ve diş fırçası hediye ediliyor.

"İleride oluşabilecek daha büyük bir sorunun önüne geçilmesi sağlanıyor"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, Eskişehir ve Kırşehir ile Karabük'te başlatılan "Aile Diş Hekimliği" modelinin, 2023 yılında bütün ülkede uygulanmasının planlandığını söyledi.

Uygulamada amacın, 2-12 yaş arası çocuklarının ağız ve diş sağlığını düzenli bir şekilde takip etmek ve korumak olduğuna işaret eden Sarı, "2-12 yaş arası çocuklarımız aile diş hekimine geldiklerinde ilk önce ağız ve diş muayeneleri yapılıyor, durumları tespit ediliyor. Daha sonra koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulaması oluyor ve tedaviye ihtiyacı varsa yönlendiriliyor. Aile diş sağlığı uygulaması bir koruyucu sağlık hizmeti. İleride oluşabilecek daha büyük bir sorunun önüne geçilmesi sağlanıyor." diye konuştu.

Sarı, ağız ve diş sağlığının, insan sağlığının en önemli parçalarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu uygulama çocukların ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı olmalarını sağlıyor. İlimizde 28 bin çocuğa hizmet vereceğiz. İlk etapta 9 diş hekimi aile diş hekimi olarak görevlendirildi. İlimizde çocuklarımızın hangi aile diş hekimine kayıtlı oldukları e-Nabız veya MHRS uygulamasından bakarak kontrol edilebilir. MHRS üzerinden aile diş hekiminden randevu alınıp muayene olabilirler. Yine e-Nabız üzerinden dişlerin mevcut durumu, koruyucu tedbirler görülebilir. Kontrol periyotları, ne kadar süre aralığında tekrar kontrole gelinmesi gerektiği takip edilebilir. Bu sayede çocukların 2 yaşından itibaren bütün diş verileri kayıtlı olacak."

Sarı, uygulamayla çocuklara diş fırçalama alışkanlığının da kazandırılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Karabük, Pilot, MHRS, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karabük'te 'Aile Diş Hekimlikleri' çocukların ağız bakımlarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te "Aile Diş Hekimlikleri" çocukların ağız bakımlarına başladı - Son Dakika
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