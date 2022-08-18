"Aile Diş Hekimliği" uygulaması pilot illerden Karabük'te başladı - Son Dakika
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"Aile Diş Hekimliği" uygulaması pilot illerden Karabük'te başladı

18.08.2022 10:45
"Aile Diş Hekimliği" uygulaması pilot illerden Karabük'te başladı

Sağlık Bakanlığınca, çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla pilot illerden Karabük'te "Aile Diş Hekimliği" uygulaması başlatıldı.

Sağlık Bakanlığınca, çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla pilot illerden Karabük'te "Aile Diş Hekimliği" uygulaması başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın 2023'te ülke genelinde hayata geçirmeyi planladığı uygulamanın, pilot il seçilen Eskişehir ve Kırşehir ile Karabük'te başladığı bildirildi.

Uygulama hakkında bilgi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uygulama ilimizde yaklaşık 28 bin çocuğumuzu kapsayacak şekilde planlandı. İlk etapta il genelinde 9 diş hekimimiz aile diş hekimi olarak görev yapacaklar. Uygulama kapsamında ilimizdeki 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa bir aile diş hekimi tanımlandı. Vatandaşlarımız çocuklarının aile diş hekimlerini e-Nabız ve MHRS profilleri üzerinden öğrenebilirler. Önümüzdeki günlerde MHRS üzerinden randevu oluşturarak aile diş hekimini ziyaret edebilir; bu ziyaret sonrası çocuklarının e-Nabız profili üzerinden çürük risk analizi sonucu, takip periyodu ve yapılan koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları ile ilgili bilgilere ulaşabilirler."

Açıklamada, bireye özgü koruyucu uygulamaların esas olacağı aile diş hekimliği sisteminde, çocuklara ağız ve diş bakımı eğitimi vermeyi, beslenme alışkanlıklarını tespit ederek önerilerde bulunmayı, florürlü diş macunu ile dişlerini düzenli olarak fırçalamalarını sağlamayı ve periyodik olarak koruyucu ve önleyici tedavilerin uygulanmasının amaçlandığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 'Aile Diş Hekimliği' uygulaması pilot illerden Karabük'te başladı - Son Dakika

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