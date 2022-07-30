Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de

30.07.2022 21:02
Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) doğrudan üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırıldı.

Belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait hastanelere yönelik de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen koşul ve standartları sağlayanlar, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılacak.

Bu koşul ve standartlar şöyle:

"Bakanlığın planlama kurallarına tabi olup ön izin, kadro, ruhsat ve faaliyet izni konuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

Hastanenin yapı kullanım izin belgesinde veya yapı kayıt belgesinde kayıtlı toplam kapalı alanı en az 8 bin metrekare olacak.

Hastanenin en az 75 yatak veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunacak. Yatak kapasitesi 75'ten az olan hastaneler aynı il içerisinde planlamadan istisna, farklı iller arasında planlama kriterleri çerçevesinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olmak şartıyla başka bir özel hastaneden yatak devralabilecek.

Hastanenin uzman hekim sayısı, hizmet verdiği ana branşta en az 30 olacak. Hastanede hizmet verdiği ana branşta 24 saat kesintisiz hekim bulundurulması zorunlu tutulacak.

Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından veya yan dallarından birinde temel hizmet dalı kapsamında hizmet verecek. Bu branşta hizmet alan hastaların tedavilerinin gerektiği sağlık hizmetleri için diğer branşlarda ihtiyaç olan kadroları, temel hizmet alanı hastalarına hizmet vermek üzere bulundurulabilecek.

Hastanede uzman hekim sayısının en az 2 katı hemşire, kadın hastalıkları ve doğum alanında hizmet verecek sağlık tesislerinde uzman sayısının en az 3 katı ebe bulunacak."

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının izleme ve değerlendirme kriterleri

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılan hastanelerin üçüncü basamak olarak devam edebilmeleri için belli bir uzmanlık dalında sağlık hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısının en az 4 bin ve A-B-C grubu ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranının en az yüzde 15 olması gerekecek.

Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, bu protokollerde belirlenen sürelerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin iş birliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu yönetmelik hükümlerine göre basamaklandırılacak.

YORUMLAR
500
'Trakya İlkeren' üzümünün hasadına başlandı 'Trakya İlkeren' üzümünün hasadına başlandı Toplumsal iyilik hali nedir? | Türkiye toplumu iyi, mutlu ve güvende hissediyor mu? Toplumsal iyilik hali nedir? | Türkiye toplumu iyi, mutlu ve güvende hissediyor mu?
Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:19 Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 21:07:40. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement