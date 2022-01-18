Üye Girişi
Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor - Son Dakika

Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor

18.01.2022 10:22

Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor Vakalar arttı ancak hastaneye yatış oranı azaldı Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu: "Herkes kurallara uyarsa önümüzdeki yaz korona virüsü gündemimizden çıkartırız" Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu,...

Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor

Vakalar arttı ancak hastaneye yatış oranı azaldı

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu:

"Herkes kurallara uyarsa önümüzdeki yaz korona virüsü gündemimizden çıkartırız"

ADANA - Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, sağlık çalışanlarının eski günlere dönmek istemediğini belirterek, "Hastanelerimizde o yoğunluğu yaşamak, insanların yoğun bakımda hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. Herkes kurallara uyarsa önümüzdeki yaz korona virüsü gündemimizden çıkartırız" dedi.

Omicron varyantı nedeniyle dünyada korona virüs vaka artışları sürüyor. Türkiye'de Covid-19 vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve aşı olunması çağrısında bulunuldu.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Omicron varyantının Türkiye'de etkinliğini göstermesiyle vakaların arttığını aktardı. Altunsu, "Omicron varyantının Türkiye'de etkinliğini göstermesiyle birlikte vakalarda belli bir oranda artış var. Bunun paralelinde Adana olarak da vakalarda belli bir artış var ancak hastaneye yatış oranlarımız düşmekte. Bunu biz direk olarak aşıya bağlıyoruz. Özellikle son aylarda aşıda hatırlatma dozlarının hızla yapılmasıyla birlikte vücuttaki bağışıklık oranı artmakta ve bu da hastalığın hafif geçirilmesine yol açmakta" diye konuştu.

Hatırlatma dozlarının önemli olduğunun altını çizen Altunsu, "Burada hangi aşıyı yaptığınızın önemi yok. Önemli olan hatırlatma dozunu yapmanız. 3 Ocak'tan bu yana Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Turkovac aşımızı uyguluyoruz. İsteyen kişiler hatırlatma dozlarını Turkovac, Biontech veya Sinovac olabilirler" dedi.

"Herkes üzerine düşeni yapmalı"

Sağlık çalışanlarının eski günlere dönmek istemediğini vurgulayan Ali Tanju Altunsu, daha sonra şunları söyledi:

"Biz tekrar eski günlere dönmek istemiyoruz. Hastanelerimizde o yoğunluğu yaşamak, insanların yoğun bakımda hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. O yüzden herkes üzerine düşen görevi yaparak kendi kişisel korunmasını sağlarsa büyük bir ihtimal önümüzdeki yaza bu korona virüsü gündemimizden çıkartmış olarak normal hayatımıza devam ederiz."

Aşı karşıtlarına da seslenen Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, "Aşı karşıtlığının bilimsel hiçbir altyapısı yok. Burada aşının bilimsel binlerce yayını var. Bu hastalıkta korunmaktan, kişinin hastalığı daha rahat geçirmesini, hastaneye yatmadan geçirmesini etkilediğini biliyoruz. Bu tüm aşılar için geçerli" dedi.

Dünyada bazı ülkelerin aşıya dahi ulaşamazken Türkiye'nin 3 aşıya birden ulaştığını aktaran Altunsu, "Bu çok ciddi bir planlama ve dünyadaki sağlık camiasında güvenilirliğinizle alakalı. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız da gerekli girişimleri zamanında yapıyor. Biz geçen sene Sinovac aşısıyla sağlık personellerimizi aşılamaya başladık. Belki binlerce sağlık çalışanımız bu hastalıktan hayatını kaybedecekti ancak aşı sayesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı oldukça azaldı" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor
Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor
Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Türkiye, Adana, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor - Son Dakika


Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi         
16:34
Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü         
16:31
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi?         
14:42
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 16:41:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanları eski günlere dönmek istemiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement