Sağlık çalışanlarından Emzirme Haftası mesajı: "Emzirmenin desteklenmesi önemli" - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarından Emzirme Haftası mesajı: "Emzirmenin desteklenmesi önemli"

06.10.2022 12:55

Sağlık çalışanlarından Emzirme Haftası mesajı: "Emzirmenin desteklenmesi önemli" Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Emzirme Sempozyumu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde sempozyum gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarından Emzirme Haftası mesajı: "Emzirmenin desteklenmesi önemli"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Emzirme Sempozyumu

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde sempozyum gerçekleştirildi. Hafta dolayısıyla hazırlanan sağlık çalışanlarının vatandaşlara seslendiği videolarda ise "Emzirmenin desteklenmesi önemli" mesajı verildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 1-7 Ekim Emzirme Haftası çerçevesinde sempozyum düzenledi. Programa Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alican Hatemi, Çocuk Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Kadın Doğum Hastanesi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Polat, hastane yönetimi, sağlık çalışanları, gebeler ile anneler katıldı. Etkinlikte yeni doğan bebekler için anne sütünün taşıdığı öneme dikkat çekilirken, anne sütüyle beslemenin tüm dünyada yaygınlaşması gerekliliği vurgulandı. Hafta dolayısıyla hazırlanan sağlık çalışanlarının yer aldığı videoda ise anne sütünün faydalarına ilişkin bilgiler paylaşılırken "Emzirmenin desteklenmesi önemli" mesajı verildi.

"Emzirmenin korunması ve desteklenmesi önemlidir"

Sempozyumda konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adım, anne sütüdür. Bakanlığımız tarafından bu amaçla 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' yürütülmektedir. Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6'ncı aydan sonra uygun besinlerle beraber, emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır. Emzirmenin desteklenmesi önemlidir" dedi.

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarından Emzirme Haftası mesajı: 'Emzirmenin desteklenmesi önemli' - Son Dakika

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