Sağlık-Sen Başkanı Durmuş'tan TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Esgin'e ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin'i ziyaret etti. Durmuş ziyarette, önemli bir adım olan sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanunun içinin, çıkartılacak yönetmelikle boşaltılmaması gerektiğine dikkat çekti.

TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, çalışanların talep ve beklentilerini Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin ile paylaştı. Ziyaret kapsamında bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 'Sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşüldü.

'DİĞER SORUNLARA DA EL ATILMALI'

Kanunun önemli bir adım olduğunu belirten Durmuş, çıkartılacak yönetmelik ile kanunun içinin boşaltılmaması gerektiğini söyledi. Ek ödemelerin merkezi bütçeden ödenecek olmasının önemine değinen Durmuş, çıkacak yönetmelikle çalışanların arasında ücret adaletinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Görüşmede malpraktis ve şiddet yasalarının da ele alındığını kaydeden Durmuş, "Meclisten geçen son yasalarla, yıllardır mücadelesini verdiğimiz sorun alanlarının çözümü konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiş oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ancak kanunun çıkmasıyla her şey bitmiş değil. Yönetmelik ayağı da oldukça önemli. Bunun yanında diğer sorunlara da el atılmalı. Aşırı iş yükü ve ücret adaletsizliği, pek çok soruna kapı aralıyor. Sayın milletvekilimizle tüm bu hususlardaki hassasiyetlerimizi paylaştık" dedi.