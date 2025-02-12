Sağlık-Sen\'den Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi

Sağlık

SAĞLIK-SEN, ilk olarak 112 çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sunmak, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgileri paylaşmak amacıyla 'Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi' düzenleyecek.

Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Bu kongre, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, sağlık profesyonellerimizin deneyimlerini paylaşacağı ve akademik çalışmaların sahaya katkı sunacağı yeni bir kongre serisinin başlangıcı olacak. Ayrıca, "Yoğun Bakım Hemşireleri Kongresi," Yanık Hemşireliği Kongresi" gibi mesleki uzmanlık alanlarında da sağlık profesyonellerimizin bilgi ve becerilerini geliştirecek organizasyonları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hastane öncesi sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm paydaşlarımızı, bilim insanlarını ve sağlık profesyonellerimizi bu önemli buluşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.