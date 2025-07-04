Sağlık-Sen'den Refah Payı Talebi - Son Dakika
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Sağlık-Sen'den Refah Payı Talebi

Sağlık-Sen\'den Refah Payı Talebi
04.07.2025 11:03
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu belirtti.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, haziran ayı enflasyonunun ardından belli olan memur maaşlarıyla ilgili, "Kiralara gelen zam oranı yüzde 44. Kamu çalışanlarına gelen zam oranı yüzde 15. Biz refah payı verilmesini istiyoruz. Bu talebi toplu sözleşme masasına da götüreceğiz" dedi.

Sağlık-Sen, online olarak 'Toplu Sözleşme Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirdi. 81 ilden şube başkanlarının, şube yönetim kurulu üyelerinin ve temsilcilerin katıldığı toplantıda, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, toplu sözleşme talepleriyle ilgili sunum yaptı. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen 365 gün ebenin, hemşirenin, hekimin odasında. 112 istasyonunda, sosyal hizmet merkezinde, mutemetlikte kısacası her yerde. Ben böyle fedakarca çalışan teşkilatımızın her bir ferdini kutluyorum" diye konuştu.

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kiralara gelen zam oranı yüzde 44. Kamu çalışanlarına gelen zam oranı yüzde 15. Bu adil değil. Biz refah payı verilmesini istiyoruz ve bu talebi Toplu Sözleşme masasına da götüreceğiz. Her talep bizim için çok önemli. Üzerimizde 850 bin sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sorumluluğu var. Hekimin, hemşirenin, ebenin terlettiği formasının hakkını almak için mücadele ediyoruz ve Toplu Sözleşme masasında da edeceğiz. Nöbet ücretlerinin artırılması, taban, tavan, destek ve teşvik ek ödemenin artırılması, 112'lerin yemek ücretlerinin artırılması gibi çok önemli taleplerimiz var. Gece Çalışma Tazminatı verilmesini istiyoruz. Biz bu konuya ağırlık veriyoruz. Gece çalışma ile gündüz çalışmanın ücreti aynı olamaz. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarını esas alarak, gece saat 20.00 ile 06.00 saatleri arasında geçen süreler için artırımlı ödeme yapılmasını istiyoruz. Bu konuda üniversiteler ile de çalışma yaptık. Yapılan çalışmayı toplu sözleşmede Kamu İşveren Heyeti ile paylaşacağız."

Sağlık-Sen'in geçmiş toplu sözleşmelerde çok önemli kazanımlar elde ettiğini kaydeden Doğan, "Bu toplu sözleşmede de önemli başarılar elde etmek için mücadele vereceğiz. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesi için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu yasanın kamu çalışanlarının hakkını koruması ve adaleti tesisi etmesi gerekir" dedi.

Doğan, "Toplu sözleşme sürecine doğru ilerlerken, bu sürecin sadece bir mali pazarlık değil; aynı zamanda bir emek onuru, meslek saygınlığı ve kamu hizmeti mücadelesi olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bu masa, sadece rakamların değil; nöbette geçen uykusuz gecelerin, ailelerinden ayrı kalan sağlık profesyonellerinin taleplerinin karşılandığı bir masa olacak. ve biz bu masaya yetkimizin gücüyle, birliğimizin iradesiyle, sahanın sesini arkamıza alarak oturacağız. O masada kıran kırana mücadele ediyoruz. Sabah 5'lere kadar taleplerimizin karşılık bulması için çaba gösteriyoruz. Gerekçelerimizi anlatıyoruz. İnşallah bu Toplu Sözleşme'de de sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimize mahçup olmamak için alın terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Faruk Doğan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Refah, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen'den Refah Payı Talebi - Son Dakika

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