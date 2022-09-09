Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği maddelerini yargıya taşıyor - Son Dakika
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Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği maddelerini yargıya taşıyor

09.09.2022 11:33
Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği maddelerini yargıya taşıyor

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 6'ncı Dönem 10'uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' maddelerinin adaletsizliğe yol açtığı belirtilerek, konuyla ilgili dava açılmasına karar verildi.

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 6'ncı Dönem 10'uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' maddelerinin adaletsizliğe yol açtığı belirtilerek, konuyla ilgili dava açılmasına karar verildi.

Ankara'da çevrim içi gerçekleştirilen 6'ncı Dönem 10'uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı, Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilden şube başkanlarının katılımıyla yapıldı. 'Ek Ödeme Yönetmeliği ve Banka Maaş Promosyonları' gündemiyle yapılan toplantıda, şube başkanları sahanın talep ve sorunlarını dile getirdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Semih Durmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ADALETSİZLİĞE VE EŞİTSİZLİĞE NEDEN OLAN MADDELERİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZÖ

Genel Başkan Durmuş, Ek Ödeme Yönetmeliği'nden yararlanamayan sağlık çalışanları olduğunu belirterek, adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olan maddelerin Sağlık-Sen tarafından yargıya taşınacağını söyledi. Yapılan düzenlemeyle performans uygulamasının yerine teşvik uygulamasına geçildiğini ifade eden Durmuş, teşvik uygulamasında kapsam dışında bırakılan önemli sayıda çalışanın olduğunu vurgulayarak, "1'inci basamak çalışanların teşvik uygulamasından yararlanamaması adaletsizliğe yol açıyor. Bakanlık merkez teşkilatı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) çalışanları ile araştırmacı kadrosundakiler de teşvik uygulamasının dışında bırakılmıştır. Kapsam dışında bırakılan arkadaşlarımızın da teşvik uygulamasından yararlanması için itirazlarımızı yapacağız" diye konuştu.

112 acil sağlık hizmetlerinde verilen ücretin acil sağlık hizmetlerinin önemi ile kıyaslandığında çok düşük kaldığına dikkat çeken Durmuş, acil sağlık hizmetlerinin, hastanelerin özellikli birimleri ile eş değer şekilde ücretlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında olanların ile lise mezunu çalışanların taban ücretleri arttırılmalı ve tavana takılma sorunu bu hizmet sınıflarında tavan uygulamasına son verilerek çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE ÖNE ÇIKAN MADDELER

Öte yandan Başkanlar Kurulu'nun Sonuç Bildirgesi'nde şu maddelere yer verildi:

"Üniversite hastaneleri için de Ek Ödeme Yönetmeliği bir an önce çıkarılmalı. Taban ödeme hesaplamasında kullanılan katsayılar yeniden düzenlenmeli. Taban ödeme tablolarında (Ek-3A - Ek-3B) hekim dışı personelin katsayıları 0,50 puan artırılmalı. Tavan ek ödeme oranlarının da yüzde 50 oranında artırılması için kanuni düzenleme yapılmalı. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (il, ilçe sağlık müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, entegre hastaneler, 112 acil sağlık hizmetleri, halk sağlığı laboratuvarı) teşvik ek ödeme verilmeli ya da taban oranları artırılmalı. Profesör, doçent ve yan dal uzman hekimlerinin taban ek ödeme oranları diğer uzmanlardan yüksek olmalı. Birinci basamakta hesaplanan taban ek ödemeyi negatif etkileyen maddenin ilgili bölümü iptal edilmeli. Tavanları çok düşük kaldığı için taban ödeme dahi alamayan Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmet sınıfları ile lise mezunlarının tavan uygulamasına son verilmeli. Aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ödeme oranları artırılmalı. Banka promosyon anlaşmalarının günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak revize edilmesi için ilgili kurumlarla temaslar devam etmektedir."


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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Ankara, Banka, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği maddelerini yargıya taşıyor - Son Dakika

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