Sağlıklı Çocuk Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Sağlıklı Çocuk Programı Tamamlandı

Sağlıklı Çocuk Programı Tamamlandı
24.06.2026 11:43
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Afyonkarahisar'da 9 bin öğrenciye sağlık okuryazarlığı eğitimi verildi. Uygulamalı etkinlikler yapıldı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı çerçevesinde düzenlenen eğitimler başarıyla tamamlandı.

Eğitim ve öğretim yılının başından bu yana sürdürülen projeyle tam 9 bin 170 öğrenciye ulaşılarak sağlık okuryazarlığı bilinci aşılandı. Çocukların hem fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de sağlık konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla başlatılan program, eğitim-öğretim yılı boyunca yoğun bir tempoyla sürdürüldü. Okulları tek tek ziyaret eden uzman sağlık personelleri, öğrencilere hayati önem taşıyan konularda uygulamalı eğitimler verdi.

Geniş bir uzman kadrosuyla yürütülen çalışmalarda aile hekimleri, diş hekimleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, hemşireler, acil tıp teknisyenleri (ATT) ve UMKE gönüllüleri görev aldı.

Eğitimlerde çocuklara '112 Acil Çağrı Merkezi'nin hangi durumlarda aranması gerektiği, aile hekimine başvuru süreçleri, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ve kişisel hijyen kuralları, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi, ağız ve diş sağlığı' konuları detaylıca anlatıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı etkinliklerin de yer aldığı program renkli görüntülere sahne oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıklı Çocuk Programı Tamamlandı - Son Dakika

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