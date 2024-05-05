Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Geniş Video İzle

Samsun'da düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın da katılımıyla sağlıklı yaşama dikkat çekildi. Bisiklet turuna Vali Tavlı, il müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurda pedal çeviren bisikletliler, etkinliği tamamlayarak sağlıklı bir nesil için yapılan çalışmalara destek verdiler.

05.05.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

SAMSUN - Samsun'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleşti. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın da pedal çevirdiği bisiklet turunda sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

Türkiye genelinde 11'incisi düzenlenen 'Yeşilay Bisiklet Turu' Samsun'da da yapıldı. Bisiklet turuna Vali Orhan Tavlı, il müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Atakum ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi önünde toplanan bisikletliler yaklaşık 10 kilometre pedal çevirerek Çobanlı İskelesinde kadar giderek oradan tekrar Atakum Gençlik Merkezi önüne geri döndü. Etkinlik hakkında bilgi veren Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek düsturuyla yaptığımız çalışmalarla bisiklet turumuza katılıyoruz. 7'den 70'e herkesi spor yapma noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samsun Yeşilay olarak bizlerde sağlık bir nesli yetiştirmek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da katılanlara teşekkür ederek yeni Yeşilay gönüllülerinin yetiştiğini söyledi. Etkinlik fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İHA

Orhan Tavlı, Samsun, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
14:42 CHP’de 2028 cumhurbaşkanı adayı tartışmaları başladı CHP'de 2028 cumhurbaşkanı adayı tartışmaları başladı
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 14:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement