Sağlık

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Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

SAMSUN - Samsun'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleşti. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın da pedal çevirdiği bisiklet turunda sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

Türkiye genelinde 11'incisi düzenlenen 'Yeşilay Bisiklet Turu' Samsun'da da yapıldı. Bisiklet turuna Vali Orhan Tavlı, il müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Atakum ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi önünde toplanan bisikletliler yaklaşık 10 kilometre pedal çevirerek Çobanlı İskelesinde kadar giderek oradan tekrar Atakum Gençlik Merkezi önüne geri döndü. Etkinlik hakkında bilgi veren Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek düsturuyla yaptığımız çalışmalarla bisiklet turumuza katılıyoruz. 7'den 70'e herkesi spor yapma noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samsun Yeşilay olarak bizlerde sağlık bir nesli yetiştirmek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da katılanlara teşekkür ederek yeni Yeşilay gönüllülerinin yetiştiğini söyledi. Etkinlik fotoğraf çekimi ile son buldu.