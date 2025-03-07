Sahur Yapmadan Oruç Tutmak Yanlış

Uzmanından Ramazan uyarısı: "Sahur mutlaka yapılmalı"

MALATYA - Malatya Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyen Hekim Faruk Atalan, "Toplumumuzda yaygınlaşan sahur yapmadan oruç tutuyorum algısı var, bu yanlıştır sahuru kesinlikle yapmalıyız" dedi.

Ramazan'da doğru beslenme yöntemleri ile ilgili bilgi veren Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyen Hekim Faruk Atalan, sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini söyledi. Atalan, "Toplumumuzda yaygınlaşan sahur yapmadan oruç tutuyorum algısı var bu yanlıştır sahuru kesinlikle yapmalıyız, Sahur aldığımız besinler bazal metabolizmamızı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştıracaktır" dedi.

"Doğru beslenme nasıl olmalı"

Oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olmadığını kaydeden Atalan, "Ramazan kesinlikle bir zayıflama yöntemi değildir. Oruçta aşırı kilolu olanlar bireyler zayıflamayı yöntem olarak düşünüyorlarsa bu bir yanlıştır. Peki neden? Şunu belirtmek isterim ki 13 saat süren bir açtıktan sonra kişilerin yürüme koşma gibi fiziksel aktiviteleri bilinçaltından reddetmeleri ve uzun süre açlık açlıkla baş başa kalmalarından dolayı bazal metabolizma hızları düşmektedir. bazal metabolizma hızları düşündüklerinden dolayı iftarda aşırı bir vesile tüketimi ile vücut çok hızlı bir şekilde yağ depolanmaktadır bundan sebeple oruç oruçta zayıflamak isteyen bireylere kesinlikle zayıflamayı tavsiye etmiyoruz" dedi.

"İftar ve sahur da neler tüketilmeli"

Oruç açılırken yoğun bir tüketimden kaçınılmasının önemine vurgu yapan Atalan," İftarda ne yapmalıyız zeytin hurma gibi meyve ve türevleriyle ilgili bir tane besini tüketeceğiz ondan sonra bir iki bardak ılık su tüketimi olacak daha sonrasından ılık çorba tüketimi olacak çorba tüketiminden sonra bir yarım saat ara vereceğiz ara verdikten sonra akşam yemeği yani ana önceliğimiz asıl iftarı yapacağız burada yaptığımız ara ve tükettiğimiz çorbayla birlikte aşırı bir besin tüketimi olmadığını göreceksiniz vücutta hem bir rahatlama hem tıkanır acısını beslenmeme hem de yavaş yavaş ve azar azar tüketim oluştuğunu göreceğiz 2 saat sonra ana öğünden ara öğün yapacağız ara öğünde neler bulunmalı ara öğünde bir adet meyveli sınırlandırdığı mıyız meyve tüketimi olacak yanında da kuru yemişlerin fazla miktarda olmaması kaydıyla tüketimini tavsiye ediyoruz. Tatlılar toplumumuzun genel kültüründe bulunan tatlıları Ramazan'da haftada bir iki sütlü tatlıyı tavsiye ediyoruz şerbetli ve hamurlu tatlıları bu süreçte kesinlikle tavsiye etmiyoruz sütlü tatlılarda meyve ve kuruyemiş yerine haftada bir iki tüketilebilir" ifadelerini kullandı.

"Sahur mutlaka yapılmalı"

Yaygınlaşan sahur yapmadan oruç tutuyorum algısının yanlış olduğunu aktaran Atalan, "Sahur kesinlikle yapılmalıdır şu an toplumumuzda yaygınlaşan sahur yapmadan oruç tutuyorum algısı var bu yanlıştır sahuru kesinlikle yapmalıyız neden mi çünkü sahur aldığımız besinlerle birlikte bazal metabolizmamızın hızlandırarak kilo vermeyi kolay kolaylaştıracaktır. Sahurda neler yemeliyiz kahvaltılık ağırlığı olarak tercih edebiliriz yumurta kesinlikle sahurdan vazgeçilmezimiz arasındadır anne sütünden sonra tavsiye edilen en yaygın ve en iyi protein olarak adlandırılmaktadır ve uzun süre tokluk sağlamaktadır onun dışında tam buğday ürünleri tüketmeliyiz o da içerdiği lif ve posa miktarıyla gün boyunca bizim açlığı daha hafif hissetmemizi sağlayacaktır diğer ürünü ise yoğurt yoğurttan bağırsak sağlığımız için çok önemli sahurda kesinlikle tavsiye ediyoruz diğer bir ürün ise lif ve posa oranı yine yüksek olan tokluk hissiyatı oluşturan çiğ kavrulmamış kuru yemişlerdir son olarak sebze ve meyveler sebze kesinlikle sahurda tüketimini tavsiye ediyoruz. Sahurda ne tüketmemeliyiz çok tuzlu çok hamurlu çok şekerli ve kızartma ürünlerini kesinlikle tercih etmemeliyiz. Fiziksel aktivite kesinlikle iftardan sonra ara öğünle birlikte yürüyüş de dahil spor yapalım yani aldığımız kalorileri harcamaya özen gösterelim metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte vücutta fazla yağ birikimi az yağ kasa dönüşür kesinlikle spor yapmayı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.