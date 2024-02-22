Sakarya\'da Evde Hemodiyaliz Uygulaması Başlatıldı

Sakarya'da böbrek nakli imkanı olmayan ve aktif olarak günlük çalışma hayatında yer alan diyaliz hastalarına yönelik evde hemodiyaliz uygulaması başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Nefroloji Kliniğince başlatılan uygulama kapsamında eğitimlerini tamamlayan 50 yaşındaki diyaliz hastası Salih Yıldırım, evde hemodiyaliz hizmeti almaya başladı.
Sınıf öğretmeni Yıldırım'ı evinde ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, SEAH Nefroloji Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hamad Dheir, Doç. Dr. Mahmud İslam, Uzm. Dr. Zafer Ercan ve Musa Pınar, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Sakarya'da ilk kez hayata geçirilen uygulama sayesinde böbrek nakli bekleyen ve çalışma hayatlarını sürdüren birçok kişiye hem sağlık hem de konfor açısından büyük kolaylık sağlanacağını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Öğütlü, "Uygulamayla hastalar gün içinde istediği saatte diyalize girebiliyor. Bunun yanında birçok avantaj sağlanmış oluyor. Diyaliz hastalarımız için çok önemli bir adım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başhekim Halis de uygulamanın temel amaçlarından bir tanesinin daha uzun diyaliz yapılarak hastaların daha az ilaç kullanması olduğunu belirterek, bunu yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.
Uygulama hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dheir ise evde hemodiyalizi tercih etmek isteyen hastaların polikliniklerine müracaat edebileceğini bildirdi.
5 yıldır diyaliz hastalığıyla mücadele eden Yıldırım da uygulamanın hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Hastane ortamında diyaliz almak gibi bir stresimiz yok. Hastaneye git gel derdimiz yok. Evde, eşim ve çocuklarım yanımda, istediğim zaman diyalize giriyorum. Tabii evimizde olduğumuz için konforumuz yüksek. Bu uygulamayla daha uzun diyaliz olabiliyoruz, bu da daha az ilaç kullanımı ve daha sağlıklı bir hayat sunuyor."
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