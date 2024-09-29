Samandağ'da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Sağlık

Samandağ Devlet Hastanesi'nde 1. basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) destekleriyle yapılan yoğun bakım ünitesinin açılışına İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, ilçe parti temsilcileri, hastane yönetimi ve dernek üyeleri katıldı.

Samandağ Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Züheyr Günal ile ERDODER Derneği Başkanı Canan Göztepe, açılış konuşmalarında, yoğun bakım ünitesinin kente hayırlı olmasını diledi.

???????Günal, desteklerinden dolayı Canan Göztepe'ye teşekkür ederek plaket takdim etti.???????