Samsun'da 225 İşçi Gıda Zehirlenmesi Yaşadı

Samsun'da OSB'de gıda zehirlenmesi: Sayı 225 oldu, inceleme başlatıldı

SAMSUN - Samsun'da, Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Fabrikada verilen öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuran işçilerin 220'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 işçinin tedavisi hastanede devam ediyor. Yetkililer, bu işçilerin de sağlık durumunun iyi olduğunu ve gün içinde taburcu edilmelerinin beklendiğini açıkladı.

Numuneler laboratuvara gönderildi

Olay sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, işçilere sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Alınan numunelerde bakteriyel analiz çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, analiz sonuçlarının ardından zehirlenmeye neden olan gıda maddesinin tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi.