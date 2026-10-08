Samsun\'da bisikletçiler meme kanserinde erken teşhise pembe balonlarla dikkat çekti

Samsun'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen bisiklet turunda sağlık çalışanları ve bisikletçiler, pembe balonları ve taşıdıkları pankartlarla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Samsun FBM Tıp Merkezi ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) tarafından düzenlenen etkinlikte, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen sağlık çalışanları ve bisikletçiler, meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ellerinde pankart ve dövizlerle mesaj verdi. Katılımcılar pembe kurdele takarken, pembe balonlarla da farkındalık mesajı verdi. Çobanlı İskelesi'nden başlayan bisiklet turunda katılımcılar Körfez mevkisine kadar pedal çevirdi.

"Herkes kendinin farkında olsun istiyoruz"

Etkinlik hakkında bilgi veren FBM Tıp Merkezi İşletme Müdürü Aynur Yılmaz, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatarak, kadınlarda farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Meme kanserinin kadınlarda sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Biz de bunu kadınlarımızda bir farkındalık oluşturmak, herkesin kendini muayene etmesi ve erken teşhis yapabilmeleri için gerçekleştirdik. Meme kanseri bildiğiniz gibi her sekiz kadından birinde görülüyor diyoruz ama artık bu oran daha da düştü. Dolayısıyla kadınlarımızın bu konuda kendilerinin farkında olmalarını, kansere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak ve dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Etkinliğin daha dikkat çekici olması için meme kanserinin sembolü olan pembe kurdeleleri kullandıklarını belirten Yılmaz, "Etkinliğimizin biraz dikkat çekici olması için dünyada meme kanserinin sembolü olan pembe kurdelelerimizi taktık, pembe balonlar ve sloganlar hazırladık. Bunu topluma duyurmak istiyoruz. Bir kez de biz hatırlatmak istiyoruz. Meme kanserinde herkes kendinin farkında olsun istiyoruz" diye konuştu.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Meme kanserinin yalnızca kadınlarda görülmediğini, erkeklerde de nadiren ortaya çıkabildiğini ifade eden Yılmaz, "Meme kanseri sadece kadınlarda görülen bir hastalık değil, erkeklerde de nadiren de olsa görülebiliyor. 'Erken teşhis hayat kurtarır' çok bilindik bir kelime. İnsanların bunu ihmal etmemesini ve arada böyle hatırlatmalar yaparak, etkinlikler düzenleyerek biz de bu konuda toplumsal bir duyarlılık sergilemek istedik" ifadelerini kullandı.